Определился победитель Wimbledon-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP №3) выиграл Wіmbledon-2024, защитив прошлогодний титул. В финальном матче 21-летний уроженец Мурсии обыграл серба Новака Джоковича (ATP №2) – 6:2, 6:2, 7:6(7:4).

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Матч продлился чуть больше часа. 37-летний Джокович в этом поединке был не похож сам на себя и не смог составить конкуренцию более молодому сопернику. Навязать борьбу Новак смог лишь в первом розыгрыше первого сета. Алькарас лишь с пятой попытки смог сделать брейк, поведя в счете 1:0.

После этого на корте начался фирменный разгром. Третья ракетка мира без проблем повел 5:1, а затем со второй попытке взял сет.

Подобный сценарий повторился и во второй партии, когда Джокович начал с проигранной подачи, а закончил проигранным сетом.

В третьей партии серб "проснулся". На корте пошла равная борьба, завершившаяся лишь на тай-брейке.

Испанский теннисист стал девятым игроком в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на травяном "мэйджоре". Карлос Алькарас выиграл четвертый из четырех сыгранных финалов на турнирах Grand Slam.

Алькарас повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля, который тоже дважды становился чемпионом Wimbldon.

В 2008 и 2010 годах и стал четвертым теннисистом в Открытой эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и моложе.

Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьерну Боргу и Борису Беккеру, сообщает BTU.

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