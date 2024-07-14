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Определился победитель Wimbledon-2024

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Определился победитель Wimbledon-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP №3) выиграл Wіmbledon-2024, защитив прошлогодний титул. В финальном матче 21-летний уроженец Мурсии обыграл серба Новака Джоковича (ATP №2) – 6:2, 6:2, 7:6(7:4).

Видео дня

Матч продлился чуть больше часа. 37-летний Джокович в этом поединке был не похож сам на себя и не смог составить конкуренцию более молодому сопернику. Навязать борьбу Новак смог лишь в первом розыгрыше первого сета. Алькарас лишь с пятой попытки смог сделать брейк, поведя в счете 1:0.

Определился победитель Wimbledon-2024

После этого на корте начался фирменный разгром. Третья ракетка мира без проблем повел 5:1, а затем со второй попытке взял сет.

Подобный сценарий повторился и во второй партии, когда Джокович начал с проигранной подачи, а закончил проигранным сетом.

В третьей партии серб "проснулся". На корте пошла равная борьба, завершившаяся лишь на тай-брейке.  

Определился победитель Wimbledon-2024

Испанский теннисист стал девятым игроком в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на травяном "мэйджоре". Карлос Алькарас выиграл четвертый из четырех сыгранных финалов на турнирах Grand Slam. 

Определился победитель Wimbledon-2024

Алькарас повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля, который тоже дважды становился чемпионом Wimbldon. 

Определился победитель Wimbledon-2024

В 2008 и 2010 годах и стал четвертым теннисистом в Открытой эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и моложе.

Определился победитель Wimbledon-2024

Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьерну Боргу и Борису Беккеру, сообщает BTU.

Определился победитель Wimbledon-2024

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