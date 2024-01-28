Определились все участники Кубка Украины 2023/24 по баскетболу

Харьковские Соколы и столичный Селф Мэйд стали последними участниками Кубка Украины среди мужских команд сезона 2023/24.

Видео дня

Согласно формату, в Кубке Украины в этом сезоне примут участие 10 клубов Суперлиги Favbet и 6 лучших команд из Высшей лиги чемпионата Украины по итогам двух кругов регулярного чемпионата.

Четыре команды от Высшей лиги определились раньше, а две гарантировали себе место в топ-6 по итогам сегодняшних матчей в Пуще-Водице.

Харьковские Соколы обыграли СумГУ 88:78, а в противостоянии столичных Push Team-ДТЭУ и Селф Мэйд все решалось в клатче. Push Team-ДТЭУ большинство времени было впереди, имело +8 за 4:30 до конца матча, но не удержало преимущество – 79:75.

Таким образом, именно Селф Мейд и Харьковские Соколы сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в столичном бабушке – у Push Team-ДТЭУ еще два матча в запасе до завершения второго круга, но киевская команда уступает Харьковскому Соколу по личным встречам (оба матча сезона выиграла команда из Харькова), поэтому Селф Мэйд завершил второй круг регулярного чемпионата Высшей лиги на пятом месте, а Харьковские Соколы – на шестом.

На первом этапе Кубка Украины обе команды сыграют в Киеве - Селф Мэйд встретится с Киев-Баскетом, а Харьковские Соколы сыграют против Ровно-ОШВСМ.

Пары матчей 1/8 и 1/4 финала определялись путем слепой жеребьевки:

Бабл в Днепре: Днепр - БИПАКривбасс – Черкаськи Мавпы

Бабл в Слобожанском: Прометей – Нико-БаскетПолитехника-Галичина – ЗСО-СумГУ

Бабл в Киеве: Киев-Баскет – Селф МейдРовно-ОШВСМ – Харьковские Соколы

Бабл в Ивано-Франковске: Прикарпатье-Говерла – Самбор Запорожье – Старый Луцк

На днях Федерация баскетбола опубликует календарь матчей первого этапа Кубка Украины.

Напомним, четыре победителя каждого бабла первого этапа становятся участниками Финала четырех Кубка Украины. Пары 1/2 финала будут определены путем жеребьевки.