Определились первые полуфиналисты Суперлиги GGBET

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные матчи четвертьфинальной серии Суперлиги GGBET. Действующий чемпион "Днепр" уверенно выиграл второй матч четвертьфинальной серии против "Черкасских Мавп" со счетом 109:67 и закрыл противостояние. Харьковские Соколы одолели в переполненном Спортивном комплексе Надежда местный Нико-Баскет 98:88, также обеспечив себе место в следующем раунде.

Видео дня

Команды провели очень равный матч: хозяева имели преимущество в одно очко после первой половины и по итогам трех четвертей, но последнее слово в этом матче было за харьковчанами. Соколы сделали рывок в решающей четвертой четверти, выиграв ее 30:19. Хладнокровные трехочковые попадания в клатчи от Климова, Хохоника и Соловьева поставили точку в этом матче.

Потеряв задолго до финальной сирены двух основных бигменов — Максима Никитина и Вадима Заплотинского — Соколы смогли дожать Нико-Баскет несмотря на бешеную поддержку николаевских фанов.

Лучшим игроком матча стал Андрей Хохоник — у защитника Соколов 19 очков, 9 передач и 5 подборов (РЭ 22) при 4 из 7 попаданий из-за периметра. Именно процент реализации трехочковых харьковчан стал ключевым фактором в этой игре — Соколы реализовали 15 из 27 бросков из-за дуги (55%).

У Нико-Баскета капитан команды Богдан Лукьян записал в актив 22 очка, став самым результативным игроком матча.

В полуфинале плейоф Соколы сыграют против победителя пары Киев-Баскет — Запорожье, где сейчас лидерство у киевлян — 1-0.

Суперлига GGBET. Плейоф. 1/4 финала, вторые матчи

Николаев, ПС Надежда

Нико-Баскет— Харьковские Соколы 88:98 (19:21, 28:25, 22:22, 19:30)

Нико-Баскет: Лукьян 22 + 2 перехвата, Водолазский 17 + 7 подборов + 3 передачи, Сафонов 11 + 4 перехвата, Пикок 9 + 4 передачи + 2 блок-шота, Володин 5 + 5 подборов + 4 блок-шота — старт, Грищук 8 + 2 перехвата, Лыхой 6, Гарбарь 4

Соколы: Хохоник 19 + 8 передач + 5 подборов, Никитин 17 + 10 подборов, Соловьев 17, Климов 12, Заплотинский 10 + 6 подборов, Клебан 9, Максим Безима 7, Николайчук 6, Мартынов 1, Никита Безима 0 + 4 подбора, Шавгаров 0

В серии между "Ровно" и "Прикарпатьем-Говерлой" еще ждет третий матч.

В другом противостоянии "Киев-Баскет" после первой игры ведет против "Запорожья" со счетом 73:64.