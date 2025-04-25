'Операция в Украине меня не пугает': бывший футболист 'Челси' записался в армию

Бывший футболист лондонского "Челси" Николя Тье выразил готовность отправиться в Украину в составе французского миротворческого контингента. 24-летний экс-вратарь, который воспитывался в академии "пенсионеров", но не смог ничего добиться в профессиональном спорте, признался, что всегда стремился в армию.

Видео дня

Об этом Тье рассказал в интервью порталу Ouest-France. Николя решил закончить с футболом и признался, что эта игра больше его не вдохновляет. Вместо этого молодой человек решил присоединиться к французским вооруженным силам и сейчас внимательно следит за войной в Украине.

"Я потерял вкус к футболу. Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему не пойти в армию?". Мой отчим – десантник в Кот-д'Ивуаре, я ходил в казармы, наблюдал... Меня это вдохновляло. Я не занимаюсь политикой. Я взял на себя обязательство решать проблему у ее источника. Если внешняя операция в Украине будет открыта, то давайте! Это меня не пугает", – сказал Тье.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The Telegraph заявил, что надеется на прекращение огня в Украине уже к лету. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа потребует уважения к территориальной целостности Украины в любом мирном договоре.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда донецкого "Шахтера", а ныне полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко признался, что многие в Турции вообще не понимают, что происходит в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!