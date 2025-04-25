'Находимся на интенсивной стадии переговоров': Стармер заявил, что надеется на прекращение огня в Украине уже к лету

Только Украина имеет право решать, на каких условиях будет подписано любое мирное соглашение с Россией. В том, что усилия США по прекращению огня все еще остаются безрезультатными, никакой вины Киева или лично президента Украины Владимира Зеленского нет.

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Такие заявления сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The Telegraph. Глава британского правительства также отверг идею официального признания оккупированного Россией Крыма и подчеркнул, что Москва должна согласиться на "безусловное прекращение огня".

По словам Стармера, в настоящее время продолжается "напряженная стадия переговоров".

"Мы находимся на напряженной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы – это не дело других людей решать от имени Украины. Это решать Украине. И Россия должна сесть за стол для безусловного прекращения огня", – подчеркнул британский премьер.

Он также отметил, что рассчитывает на гарантии безопасности от США для "коалиции желающих", в рамках которой ряд европейских стран планируют развернуть в Украине свой военный контингент после подписания мирного соглашения. Правда, добавляет The Telegraph, на днях Великобритания скорректировала свои планы и намерена отправить в Украину не тысячи военнослужащих, а своих военных инструкторов.

"Интенсивные переговоры по формулированию потенциального соглашения продолжаются после саммита в Лондоне на этой неделе, когда США держат перо над текстом, а западные союзники лоббируют изменения", – пишет издание.

По данным The Telegraph, есть по меньшей мере пять принципиальных для Киева пунктов, по которым существуют разногласия с предложенным США планом из семи пунктов, информация о котором просочилась недавно в СМИ.

Одно из ключевых разногласий состоит в том, что Киев категорически против официального признания российским захваченного РФ в 2014 году Крыма: полуостров, как и остальные оккупированные территории, является украинским.

Тем временем президент США Дональд Трамп после очередной массированной атаки войск РФ в ночь на 24 апреля, в результате которой только в Киеве погибли по меньшей мере 12 человек, снова призвал к заключению мирного соглашения. Также он добавил, что считает, что "обе стороны хотят мира", отметив, что Украине будет "очень трудно" вернуть Крым.

Когда же у Трампа спросили, каких уступок он требовал от России, тот ответил, что, мол, согласие России "остановить войну, прекратить забирать всю страну" для государства-агрессора, которое с 2022 года не смогло оккупировать ни одного облцентра в Украине – это и есть "достаточно большая уступка".

Стармер с позицией Белого дома, постоянно пытающегося обвинить в отсутствии прогресса в прекращении войны Украину и лично Зеленского, не согласен.

"Россия является агрессором. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта. В тот момент все думали, что Россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался воевать и управлять своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью больше трех лет, как и вся его страна. Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня", – подчеркнул глава британского правительства.

The Telegraph пишет, что поддержка Стармером Зеленского "резко контрастирует" с позицией Трампа, который днем ранее обвинил украинского президента в "продолжении убийств".

В то же время предложение США признать Крым российским, по его словам, является "частью дискуссий".

Стармер также выразил надежду, что прекращение огня будет объявлено к лету. Он повторил свой призыв к предоставлению США гарантий безопасности для британских и других западных сил, направленных в Украину для наблюдения за миром, чего Трамп еще не обещал публично.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это прекращение огня, которое является временным, потому что я максимально убежден, что это просто оставит Россию с возможностью и средствами вернуться в будущем. Они делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова", – подчеркнул британский премьер.

The Telegraph пишет, что, кроме гипотетического признания Крыма российским, которое нарушило одновременно и украинскую конституцию, и центральный принцип международного права, запрещающий аннексию чужих территорий, Украина настаивает на нескольких принципиальных моментах, о чем были информированы США.

Так, первый и второй пункты украинских требований фиксируют надежды Киева фактически лишить какого-либо официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями. Они сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение осветить как "основывающееся на международном праве, а не на капитуляции", с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.

Киев также отмечает важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое будущее мирное соглашение, согласно которому Украина передаст территорию России, даже на временной основе.

Третий пункт – это попытка вернуть контроль над переговорами у господина Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.

Четвертый пункт служит предупреждением как США, так и НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей угрожать нападениями не только на Украину, но и на союзников в Черном море – Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно определяет, что России нельзя разрешить использовать соглашение для ограничения численности украинских вооруженных сил или оборонно-промышленной базы.

Между тем Стармер, несмотря на разногласия с США, настаивает на том, что Европа не может отказаться от связей с этой страной в сфере безопасности.

"Многие люди настаивают на том, что мы должны двигаться в направлении, направленном только на Европу, а не на Европу и Америку вместе. Я просто считаю, что это неправильно в принципе относительно Украины и вообще. Именно способность иметь подход, ориентированный на НАТО, дала нам мир. Теперь наша работа заключается не в том, чтобы вспоминать о 80 годах самого успешного альянса, когда-либо существовавшего. Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что в качестве лидеров теперь мы гарантируем, что этот альянс сохранится в течение следующих десятилетий", – подчеркнул глава британского правительства.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, когда состоятся следующие переговоры по миру в Украине. По его словам, это может произойти 26-27 апреля. Рубио добавил, что России и Украине уже были предложены "варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны".

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