Онофрийчук одним движением спасла "золото" для Украины на Гран-при Марбельи. Видео
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно выступила на этапе Гран-при в Марбелье, завоевав большинство наград. Решающий эпизод в упражнении с мячом позволил ей сохранить первое место и собрал множество просмотров в интернете.
22 марта в испанской Марбелье завершился второй этап Гран-при по художественной гимнастике. 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук выиграла четыре из пяти возможных золотых наград: в многоборье, а также в финалах с обручем, мячом и лентой.
Ключевым моментом стал финал с мячом. В концовке упражнения гимнастка не рассчитала траекторию, и предмет приземлился дальше необходимого, однако спортсменка в последний момент дотянулась и избежала потери, после чего получила оценку 29.100 балла.
Этот результат стал одним из самых значимых на турнире. Выступление в Марбелье стало для Онофрийчук дебютным сезоном на взрослом уровне и позволило закрепиться среди ведущих гимнасток сборной Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в Испании Онофрийчук отказалась от контакта с нейтральной спортсменкой с российским паспортом Марией Борисовой во время церемонии награждения. Эпизод случился на этапе Гран-при в Марбелье.
