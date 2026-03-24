Онофрийчук одним движением спасла 'золото' для Украины на Гран-при Марбельи. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно выступила на этапе Гран-при в Марбелье, завоевав большинство наград. Решающий эпизод в упражнении с мячом позволил ей сохранить первое место и собрал множество просмотров в интернете.

22 марта в испанской Марбелье завершился второй этап Гран-при по художественной гимнастике. 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук выиграла четыре из пяти возможных золотых наград: в многоборье, а также в финалах с обручем, мячом и лентой.

Ключевым моментом стал финал с мячом. В концовке упражнения гимнастка не рассчитала траекторию, и предмет приземлился дальше необходимого, однако спортсменка в последний момент дотянулась и избежала потери, после чего получила оценку 29.100 балла.

Этот результат стал одним из самых значимых на турнире. Выступление в Марбелье стало для Онофрийчук дебютным сезоном на взрослом уровне и позволило закрепиться среди ведущих гимнасток сборной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании Онофрийчук отказалась от контакта с нейтральной спортсменкой с российским паспортом Марией Борисовой во время церемонии награждения. Эпизод случился на этапе Гран-при в Марбелье.

