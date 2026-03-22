Онофрийчук вынудила абсолютную чемпионку России слушать гимн Украины, а затем устроила ей бойкот. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась от контакта с нейтральной спортсменкой с российским паспортом Марией Борисовой во время церемонии награждения. Эпизод случился на этапе Гран-при в Марбелье.

17-летняя киевлянка завоевала "золото" в многоборье. В отдельных финалах она выиграла "золото" в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также получила "бронзу" в упражнениях с булавами.

Борисова, представляющая академию "Небесная грация", где с ней работает Алина Кабаева, стала обладательницей "серебра" в упражнении с лентой и также взяла "бронзу" в финале с обручем.

В честь Онофрийчук звучал гимн Украины, в то время как Борисова была вынуждена стоять рядом и наслаждаться мелодией.

Онофрийчук не пожала руку 18-летней абсолютной чемпионке России во время награждения. После завершения процедуры украинка покинула подиум и, увидев, что всю группу гимнасток фотографируют, быстро покинула зал, не став ждать совместного фото.

