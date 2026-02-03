Украинский спортсмен поехал на ОИ-2026 и рассказал о реакции иностранцев на войну в Украине

Украинский саночник Назарий Качмар, представляющий страну на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, поделился своими впечатлениями от общения с иностранными спортсменами в олимпийской деревне. 22-летний уроженец Львовщины отметил, что вопросы о ситуации в Украине звучат редко, но реакция на них часто бывает неожиданной.

По словам Качмара, в олимпийской деревне царит дружеская атмосфера: спортсмены из разных стран общаются, обмениваются значками и живут в компактных, но комфортных условиях. "Все вместе, все дружные. Ходим, общаемся, меняемся пинами с иностранцами", — рассказал он. Однако когда разговор заходит об Украине, интерес собеседников быстро угасает. "Сейчас редко спрашивают, если в общем брать, но спрашивают. Спрашивают, как там, все ли окей. Говорим: 'Не окей', они смеются и все. Им нечего сказать", — цитирует Назария Tribuna.com.

Качмар дебютирует на Олимпиаде в составе национальной сборной. Среди его достижений — бронзовая медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде в январе 2025 года, что стало первой такой наградой для Украины за 16 лет.

Он также был признан лучшим спортсменом января 2025 года на Львовщине по версии регионального отделения НОК Украины. Под руководством тренеров Светланы Жидковой и Олега Романюка Качмар имеет звание кандидата в мастера спорта Украины и показывает стабильные результаты в мужских двойках.

