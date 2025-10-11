'Мега-крутое событие мирового уровня', где собирают 2 миллиона: Киев принимает уникальный вечер бокса с участием бывшего чемпиона мира и героев войны

11 октября в киевском Дворце спорта состоится уникальное событие в украинском спорте – большой благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotion, где впервые в нашей стране разыграют титул чемпиона Украины среди ветеранов, также впервые состоится официальная боксерская дуэль ветеранов на креслах колесных. В главном бою выступит бывший чемпион мира Виктор Постол (32-5, 12 КО), а целью события является сбор в 2 млн гривен на восстановление ветеранов и социализацию в спортивной среде, а также на покупку десяти кресел колесных.

OBOZ.UA пообщался с главными действующими лицами ивента, которые рассказали о важности такого события во время полномасштабной войны и создании Лиги бокса ветеранов.

ИГОРЬ ФАНИЯН, руководитель Spartabox Faniian Promotions и вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины.

О вечере бокса в Киеве. "Я считаю, что это будет самый масштабный турнир в Украине за время войны, который касается спорта. А главное – ветеранского спорта. Потому что полгода назад мы создали Украинскую лигу бокса ветеранов войны и социализируем наших ветеранов в спорт, в нашу жизнь. И мы не только это придумали. А занимаемся с 2014 года.

Возможно, тогда мы все еще не так понимали, какая это война, и не такие были ранения, как сейчас у ребят. Но с 2014 мы работаем с ветеранами, а с 2022 года плотно занимаемся военными, которые получали различные ранения. И которые не получали, слава Богу, тоже. Такими также занимаемся.

И вот 11 октября во Дворце спорта будет шесть пар ветеранов. У каждого своя жизнь, у каждого своя судьба, у каждого своя проблема, но все они сойдутся в один день для того, чтобы проявить себя в чем-то новом. Или, в некоторых случаях, продолжить то, что было до ранения, потому что была одна жизнь, а сейчас – другая. И это надо принимать. И это наши герои, благодаря которым мы проводим такие мероприятия, наша страна остается независимой, сохраняется наш код нации. И мы идем к своей победе.

Ведь, как сказал президент, для нас каждый день – это победа, потому что каждый день мы боремся за независимость. Мы живем сегодня и понимаем, что завтра может не наступить. И я очень удивлялся, когда с 2022 года на тренировках добавилось много иностранцев. Спрашиваю: "Почему, не боитесь?" А некоторые из Израиля, например, говорят, что у нас еще гораздо страшнее, чем здесь. Поэтому вот такая ситуация".

Что подтолкнуло заниматься ветеранами с 2014? "Подтолкнули наши герои, наши генералы, полковники, которые также занимаются боксом, которые также дают наставления, которые советуют. Они к нам прислушиваются в боксе, а мы прислушиваемся к ним в жизни. Меня в 2022 году направил Жуков Евгений Александрович, генерал, начальник департамента патрульной полиции Украины. Он посоветовал и помогает нам.

Вот сейчас компания МХП закупила для наших ветеранов три кресла колесных, разработанных специально для боксеров. Потому что это очень тяжелая работа в ринге, ведь надо отъехать и ударить, подъехать и ударить, развернуться и ударить. И еще не перевернуться назад. В организации этого ивента также очень большую помощь оказал мэр города Бровары. И знаете, во время подготовки вечера я почувствовал, что такое единство.

Конечно, я знаю, что украинцы объединены, но при создании этого ивента задействовано очень много людей и очень большая ответственность перед собой, перед страной, перед зрителями, перед боксерами, перед каждым ветераном. Я верю в то, что все получится, я создаю, я прошу, я молюсь. Но вера без дела – мертва, поэтому все будет хорошо. Мы вас всех ждем и приглашаем".

Насколько трудно организовывать вечера такого масштаба во время войны? "Те же самые сложности, что и без войны, но все гораздо труднее. Например, поиск боксеров за границей. До полномасштабной войны это было сложно, а после стало намного сложнее. Никто из наших партнеров из Европы не хочет ехать в Украину, все боятся. Даже если боксеры соглашаются, то кому-то федерации не позволяют это делать.

Поиск денег, партнеров, спонсоров – вообще было сложно, но сейчас немного по-другому. Я не могу сказать, что тяжело, потому что это – моя жизнь. Да, это мой инструмент заработка денег. Поскольку бокс – это то, что я умею, я это знаю, но я также знаю, что надо всегда учиться, ведь если я хочу быть интересным своим ученикам, то я должен эволюционировать.

Я считаю, что тренер – это высококвалифицированный человек с какими-то конкретными знаниями в сфере того или иного спорта. Это должен быть психолог, это должен быть организатор. И вот организация таких турниров – это одно из моих проявлений. И сейчас это уже выходит на государственный уровень. И я очень благодарен всем, кто мне помогает. А каждый партнер, который есть на логотипе, это целая жизнь.

Я с 25 января до этого дня готовил этот ивент. Сначала в голове, потом – в действиях, потом – в переговорах. Если Бог открывает двери, то уже никто и ничто их не закроет. И я верю, что наступит тот день, когда мы все здесь будем счастливы. Хотя бы тем, что закончилась война.

Но надо всегда помнить тех, кого уже нет с нами, тех людей, которые тренировались в этом зале, которые становились сильнее в этом зале, а потом, когда надо было принять решение, они пошли и стали на защиту нашей земли и нашей независимости от рашки. И мы будем плохими, если не будем это уважать. Поэтому говорить о том, что я делаю что-то такое, я не буду. Я считаю, что быть нормальным – это нормально. Делать добрые дела – это нормально, и в этом нет ничего сверхъестественного".

Как отбирались боксеры-ветераны? Как они появились? "Это мы помогли ветеранам стать боксерами. Можно сказать, что мы их создали. Они это знают и относятся к этому с уважением, как и мы к ним. Потому что они сделали титаническую работу, а мы со своей стороны приложили много усилий в плане обучения, ведь это тоже требует энергии, сил, времени, денег. А мы все делаем бесплатно с самого начала.

И ни у одного тренера в этом клубе даже язык не повернется возмутиться, мол, я что тренирую ветерана с инвалидностью бесплатно?! Он бы уже здесь не работал. Наоборот – полное уважение, что у меня вызывает лишь гордость за своих тренеров в клубе "Спарта бокс". Мы же – одна команда. И все, что здесь создается, это работа всей команды.

Я прислушиваюсь ко многим, но, как правило, решаю и делаю сам. Но потому, что понимаю, что вся ответственность будет на мне. И провести такой ивент, договориться со всеми... Поверьте, каждый день случаются такие вещи, что уже кажется: все, это невозможно. Но надо быть живым, здоровым, и все будет хорошо".

Международные поединки ветеранов. "Мы сотрудничаем сейчас с Англией, мы очень много учимся, эти колесные кресла мы также разработали по их системе. Сейчас я планирую вообще провести такую международную встречу после этого ивента.

Первая – это будет онлайн, где мы будем учиться. Буду подключать к этому команду, а следующая будет поездка в Англию. Считаю, что и Министерство ветеранов присоединится к этому, потому что в этом эвенте Министерство ветеранов активно помогает".

Дмитрий ПОПОВ, ветеран-боксер. За пояс чемпиона чемпиона Украины среди ветеранов сойдутся Дмитрий "Матроскин" Попов и Сергей "Гера" Герасименко. Дмитрий воевал в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и получил ранение в мае 2023-го на Бахмутском направлении. Сергей служил в 63-й отдельной механизированной бригаде на Лиманском направлении и был ранен в июле 2024-го возле Невского, пришлось делать ампутацию правой нижней конечности ни уровне 2/3 голени.

Попов о том, как пришел в бокс. "Бокс в моей жизни появился очень неожиданно. После тяжелого ранения я был в центральном госпитале нашей страны, где ребят посещала, как я ее называю, "мама" бокса Алина Шатерникова, она нам помогала. Потом мы начали общаться, она начала опекать, приглашала на вечера бокса, в частности на один из вечеров, который организовала Spartabox Faniian Promotion. Я познакомился с Игорем Фанияным, начали дружить, общаться.

Он всегда поддерживал, был частичкой нашего восстановления, а после того, как я уже адаптировался после ранения, когда выписали из госпиталя, встретился с Игорем, пообщались и решили в одном из реабилитационных центров Украины помогать ребятам – через реабилитацию боксом. Поскольку у ребят есть ПТСР, как все знают, и это очень хороший способ выплеснуть эмоции, а также общение.

И так получилось, что реабилитация через бокс стала очень хорошей историей. Сейчас открылась Лига ветеранского бокса, ветеранов боевых действий уже на официальном уровне. А 11 октября будет большое мировое действо бокса, и мы покажем и еще раз докажем, что несломлены".

О бое за титул чемпиона Украины. "О сопернике хочу сказать, что это хороший парень, чемпион мира по кикбоксингу, многократный победитель различных турниров. Знаю его только с положительной стороны. Честью было разделить с ним поле боя, а сейчас – разделить ринг. Это будет очень зрелищный бой и очень зрелищный турнир в целом.

Как у профессиональных боксеров, так и у ветеранов, карды подобраны очень профессионально. И, поверьте, это не оставит ценителей бокса равнодушными. А кто пропустит, то пропустят очень реально мега-крутое событие мирового уровня. Это будет исторический ивент. На этом турнире будет первый бой ветеранов в креслах колесных. Ребята, которые имеют двойную ампутацию ног. Два хороших парня, два моих близких друга, побратима – Паша Кошниров и Миша Дроботенко.

Это очень несокрушимые ребята, которые еще раз покажут свой дух. Как говорят, знаете, однажды воин, воин на всю жизнь".

ВИКТОР ПОСТОЛ, бывший чемпион мира WBC

Главным событием боксерского вечера станет бой чемпиона мира WBC 2015–2016 годов Виктора Постола (32-5, 12 КО), которому будет противостоять 32-летний испанец Алехандро Мойя (22-2, 12 КО). А на кону дуэли будет стоять пояс IBO International в первом полусреднем весе.

"Свой последний поединок я провел в январе также во Дворце спорта, закрыл поражение и мой промоутер SpartaBox Faniian Promotions предложил провести бой за титул. У меня тоже было такое желание. Хотели по версии WBC, но не было вакантного. Вакантный был только пояс Интерконти IBO. Я согласился, и организовали этот поединок", – рассказал Виктор.

"Да, соперники сейчас не хотят ехать в Украину. И я сам удивился, что он так быстро согласился. И он не просто приехал, а переехал побеждать. Поэтому я сам удивился. Мы ждем хорошего поединка. У Алехандро только два поражения, нокаутом он не проигрывал. Идти вперед, перекрыть. На такие бои подарки не привозят. Он настроен на победу. Конечно, и я настроен на победу", – отметил Постол.

Последний раз с испанцем Виктор боксировал еще в начале своей карьеры: "Я не помню, это был пятый или шестой поединок, и тогда я одержал победу. Но это бокс, здесь все может случиться. Какие дальнейшие планы? Не будем забегать вперед, но в планах есть провести хороший поединок, одержать победу, забрать пояс, и когда этот пояс будет у меня, то бросать вызов полноценному чемпиону и поехать, возможно, к нему и отбоксировать за этот пояс".

"В этом шоу будут боксировать и наши защитники, ветераны. Будут и на колясках боксировать. Поэтому для меня честь разделить ринг и выступить во Дворце спорта с такими нашими героями. Они также хотят показывать себя на ринге. У ребят есть жажда, у них есть желание, они хотят жить дальше и хотят показывать результаты. И это очень круто. Не сидеть дома. А они ходят в зал, тренируются, выходят в ринг, выступают, молодцы. Большой им поклон", – отметил Постол.

