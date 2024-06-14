'Он сможет': Ребров оценил травму лидера сборной Украины перед Евро-2024

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в товарищеском матче с командой Молдовы накануне старта на чемпионате Европы-2024. При этом первая реакция игрока на повреждение, когда он бил руками об газон, была вызвана эмоциями и не говорит о серьезности ушиба.

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Об этом в эфире YouTube-канала Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. По его словам, Миколенко активно работает по индивидуальной программе, которую ему разработали врачи и физиотерапевты, но сейчас рано говорить, сможет ли Виталий выйти на поле в игре с Румынией 16 июня.

"Он работает. Он понимает, что только через работу он сможет быстрее вернуться. Я с ним разговариваю каждый день. Да, когда он получил эту травму, он был очень расстроен. Эти первые эмоции... Сейчас он работает по нескольку раз в день и старается вернуться как можно быстрее", – сказал Ребров.

Напомним, что Миколенко был заменен в середине первого тайма спарринга с Молдовой. Сама игра в Кишиневе завершилась уверенной победой украинцев – 4:0. До этого наша команда проиграла Польше, а также сыграла вничью с Германией.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Миколенко не стал обвинять в грубости защитника сборной Молдовы, комментируя свое повреждение.

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