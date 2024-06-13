'Не сказал бы, что играл грубо': Миколенко впервые прокомментировал свою травму перед Евро-2024

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко признался, что он испытал сильный психологический стресс в эпизоде с травмой во время товарищеского матча с командой Молдовы. Именно этим была обусловлена эмоциональная реакция футболиста, когда он начал бить руками об газон, поняв, что не сможет продолжить игру.

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Об этом Миколенко рассказал в интервью YouTube-каналу Взбірна. По словам футболиста, он почти два месяца готовился к старту чемпионата Европы-2024 после того, как получил неприятную травму в концовке клубного сезона. При этом украинец не стал обвинять игрока сборной Молдовы в жесткой игре.

"Я был злой потому, что семь недель я готовился фактически к этом матчу, который был последним перед Евро, и травмировался. Было тяжело морально. Но ребята поддержали. Мне приятно, что у меня есть партнеры, которые всегда найдут правильные слова для поддержки. Не сказал бы, что молдованин играл грубо. Если бы он сыграл передней ногой мне в голеностоп, было бы грубо. А так это просто несчастный случай. Я понял, что не могу наступать на ногу и попросил замену", – сказал Миколенко.

Напомним, что Миколенко был заменен в середине первого тайма. Сама игра в Кишиневе завершилась уверенной победой украинцев – 4:0. До этого наша команда проиграла Польше, а также сыграла вничью с Германией.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал травму Виталия Миколенко словами "все не так страшно".

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