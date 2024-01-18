Олимпийскую чемпионку могут исключить из сборной Украины на эстафеты Кубка мира

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону может исключить олимпийскую чемпионку в эстафете (Сочи-2014) Юлию Джиму из состава эстафет 6-го этапа Кубка мира, стартовавшего 18 января в итальянском Антхольц/Антерсельве. Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что окончательное решение будет принято по итогам короткой индивидуальной гонки, которая состоится 19 января.

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В программе соревнований предусмотрены также супермикст (одиночная смешанная эстафета), смешанная эстафета, а также масс-старт.

"Джима нормально себя чувствует: и в психологическом, и в физическом плане. Но гонок все же много — будем смотреть. Один из вариантов, что она будто попадает в масстарт. Может, не будем использовать ее в смешанной эстафете. Но увидим после гонки", - цитирует Зоца "Суспильне.Спорт".

Как сообщал OBOZ.UA, Джима не будет выступать на чемпионате Европы, который пройдет 24-28 января в словацком Брезно-Осрблие, отказавшись ехать на континентальное первенство из-за расхождения со своим планом подготовки.

В текущем сезоне 33-летняя киевлянка приняла участие в 12 гонках трех этапов Кубка мира по биатлону. Наилучшим результатом стало пятое место в эстафете в Рупольдинге. В личных гонках самое высокое (13-е) место Юля заняла в спринте все в том же Рупольдинге.

В эстафете на 4-м этапе КМ женская сборная Украины стала восьмой в эстафете. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

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