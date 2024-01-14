6-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: где смотреть, расписание трансляций
В четверг, 18 января, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в итальянском Антхольц/Антерсельве будет включать в себя четыре дисциплины: индивидуальную гонку, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету и масс-старт.
Антхольц со своей "Зюдтироль-Ареной", как и его немецкие коллеги Оберхоф и Рупольдинг, имеет свою особую идентичность. Дорога до долины Антхольца - это типичная сельская местность Италии в лучшем ее виде. Сама же арена, идеально расположившаяся ниже величественного снежного пика на высоте 1600 метров, поднимается немного вверх по долине.
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.
Расписание трансляций
18 января
15:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
19 января
14:40, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
20 января
13:55, одиночная смешанная эстафета
15:45, смешанная эстафета
21 января
13:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт
15:45, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, на 5-м этапе женская сборная Украины показала лучший результат сезона. В эстафете Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Кристина Дмитренко заняли 5-е место.
Отметим, что олимпийская чемпионка по биатлону Юлия Джима не поможет сборной Украины на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце/Антерсельве.
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