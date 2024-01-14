6-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: где смотреть, расписание трансляций

В четверг, 18 января, стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в итальянском Антхольц/Антерсельве будет включать в себя четыре дисциплины: индивидуальную гонку, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету и масс-старт.

Видео дня

Антхольц со своей "Зюдтироль-Ареной", как и его немецкие коллеги Оберхоф и Рупольдинг, имеет свою особую идентичность. Дорога до долины Антхольца - это типичная сельская местность Италии в лучшем ее виде. Сама же арена, идеально расположившаяся ниже величественного снежного пика на высоте 1600 метров, поднимается немного вверх по долине.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание трансляций

18 января

15:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

19 января

14:40, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

20 января

13:55, одиночная смешанная эстафета

15:45, смешанная эстафета

21 января

13:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт

15:45, женщины, 12.5 км, масс-cтарт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 5-м этапе женская сборная Украины показала лучший результат сезона. В эстафете Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Кристина Дмитренко заняли 5-е место.

Отметим, что олимпийская чемпионка по биатлону Юлия Джима не поможет сборной Украины на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце/Антерсельве.

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