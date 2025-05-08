Олимпийская чемпионка, помогавшая Путину, внезапно устроила в России бунт против системы

Двукратная чемпионка мира по фехтованию, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле Яна Егорян раскритиковала практику отказа от международных стартов и поддержала участие в нейтральном статусе. 31-летняя россиянка, ставшая в 2018 года доверенным лицом главаря РФ Владимира Путина на президентских выборах и ранее ассоциировавшаяся с пропагандистскими акциями Кремля, неожиданно пошла против официальной линии.

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После того как Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские команды к соревнованиям без флага и гимна, Егорян публично заявила, что спортсмены не должны отказываться от таких стартов. По её словам, участие даже под нейтральным флагом — это шанс сохранить форму и выступать на высоком уровне.

"Я это воспринимаю исключительно в позитивном ключе, потому что сама спортсменка и мне очень хочется выступать на международной арене. Но, к сожалению, у меня нет этой возможности", – цитирует титулованную фехтовальщицу "Р-Спорт".

В соцсетях россияне обратили внимание, что фраза спортсменки, что "у каждого есть выбор", прозвучала как критика адресованная тем, кто продвигает бойкот международных турниров.

Российские пропагандистские СМИ поспешили высмеять такие заявление своей соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году Яна Егорян заявила, что ей стыдно жить в своей стране.

Кроме того российская соперница Ольги Харлан с горечью признается, что не может рассчитывать на получение нейтрального статуса и возвращение в международные соревнования.

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