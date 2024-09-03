Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян не может рассчитывать на получение так называемого нейтрального статуса и возвращении в международные соревнования. Российская соперница Ольги Харлан при этом добавила, что не собирается в 30 лет завершать карьеру, несмотря на отсутствие крупных стартов.

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Об этом Егорян завила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Доверенное лицо диктатора Владимира Путина на так называемых выборах 2018 года и сотрудница минобороны России отметила, что будет участвовать в турнирах на территории РФ.

"Пока отпуск, занимаюсь своими делами. На данный момент на 100% не могу сказать, в каком формате пройдет следующий сезон. Многие будут получать нейтральные статусы и ездить на международные соревнования. Я, к сожалению, этой истории лишена по ряду разных причин, получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь. Через две недели лечу в Кисловодск на первый тренировочный сбор, поэтому буду держать себя в форме, ездить на те соревнования, где нас ждут. Как говорится, что имеем, на то и ставим", – сказала Егорян.

Ранее российская саблистка София Позднякова призналась, что с интересом следила за ходом Олимпийских игр 2024 года в Париже, но забыла упомянуть "золото" Харлан.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан рассказала о том, что ей предлагали принять российское гражданство, а также призналась, что ответила представителям РФ.

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