Олимпийская чемпионка по бегу решила посоревноваться на школьном турнире против мам одноклассников сына. Видео собрало 14 млн просмотров

Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая в Пекине-2008 и Лондоне-2012 выигрывала олимпийское золото в беге на 100 метров среди женщин, вызвала бурное обсуждение в сети своим выступлением на школьном празднике сына. 38-летняя спортсменка вышла на забег вместе с мамами одноклассников сына Зайона.

Видео дня

Спортсменка за несколько секунд буквально уничтожила оппоненток. Видео за несколько дней собрало более 14 млн просмотров.

"Меня ещё не дисквалифицировали, так что я на старте", — пошутила Фрейзер-Прайс в Instagram, выложив видео выступления сына Зайона, а также своей победы в забеге на 100 метров.

Фрейзер-Прайс — третья по скорости женщина в истории, пробежавшая 100 метров за 10,6 секунды в 2021 году, так что неудивительно, что на школьном празднике 2025 года она снова оставила остальных родителей далеко позади.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024-го Фрейзер-Прайс оказалась участницей громкого скандала на Олимпиаде в Париже. Легендарная спринтерша не смогла попасть на "Стад де Франс" и выступить на стометровке.

Должностные лица запретили титулованной спортсменке входить на территорию арены, так как согласно новому правилу все атлеты должны прибывать на стадион на командном автобусе. Ямайка приехала на личном транспорте.

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