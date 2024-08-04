Грандиозный скандал на ОИ-2024. 3-кратную олимпийскую чемпионку не пустили соревноваться, потому что она не так приехала. Видео

Трехкратная олимпийская чемпионка в легкой атлетике Шелли-Энн Фрейзер-Прайс оказалась участницей громкого скандала на Олимпиаде в Париже. 37-летняя легендарная спринтерша из Ямайки не смогла попасть на "Стад де Франс" и выступить на стометровке.

Видео дня

Должностные лица запретили титулованной спортсменке входить на территорию арены, так как согласно новому правилу все атлеты должны прибывать на стадион на командном автобусе. Ямайка приехала на личном транспорте.

После часа скандальных выяснений Фрейзер-Прайс все же допустили на стадион, однако на разминку уже времени не было. Опасаясь получить серьезную травму и повторить историю с Усейном Болтом, чемпионка отказалась участвовать в забеге на 100 метров.

В 2017-м году из-за плохой разминки Болт получил серьезное повреждение и ему пришлось завершить карьеру.

Фрейзер-Прайс ранее заявляла, что Олимпиада в Париже станет ее последним олимпийским выступлением.

Легендарный спринтер Майкл Джонсон до этого писал в соцсетях, что ее наследие в любом случае уже обеспечено.

"Наследие в безопасности! Еще одна медаль сегодня вечером только добавит его. Отсутствие медали сегодня вечером не будет иметь никакого эффекта", — написал в соцсети Х 4-кратный олимпийский чемпион.

Фрейзер-Прайс поднималась на пьедестал почета на последних четырех Олимпиадах, выиграв Пекин-2008 и Лондон- 2012 в стометровке, а также завоевав "золото" Токио-2020 в эстафете 4х100 метров.

В 2019 году она вошла в историю, став самой взрослой женщиной, выигравшей титул чемпиона мира на 100 м в Дохе, продемонстрировав фантастическую скорость и мастерство в возрасте 35 лет.

Это невероятное достижение было еще больше подчеркнуто, когда она успешно защитила свой титул в Юджине в 2022 году, впечатляюще завоевав чемпионство через 14 лет после своей первой олимпийской золотой победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!