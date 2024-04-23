Украинец дебютировал за Россию, а олимпийский чемпион получил по лицу: как проходили ОИ-1900 в Париже и кто потерял рекордсмена

До летней Олимпиады-2024 в Париже осталось менее 100 дней. А первый раз Франция принимала Игры 124 года назад – в уже далеком 1900-м. Правда, соревнования тогда проходили в рамках Всемирной выставки и были растянуты аж на пять месяцев. Из-за чего многие спортсмены даже не знали, что они принимали участие в Олимпиаде, а некоторые виды лишили олимпийского статуса.

OBOZ.UA рассказывает про самые интересные события парижских Игр-1900, которые прошли с 14 мая по 28 октября 1900 года. До сих пор ведутся споры, какие виды на них следует считать олимпийскими, и нет имен многих участников. Хотя уроженец Украины также боролся за награды турнира.

Без церемоний, но со стрельбой по голубям

Официального открытия Игр во Франции не было, как и самой ожидаемой церемонии современности зажжения олимпийского огня. Впервые пламя главных соревнований четырехлетия вспыхнуло на Олимпиаде-1928 в Амстердаме. А клятва спортсменов впервые была произнесена на ОИ-1920 в Антверпене. Медали в Париже были прямоугольные, но их получали не все. В каких-то соревнованиях вручали кубки.

В Олимпиаде приняло участие 26 стран, в том числе дебютировала Российская империя, в состав которой тогда входила Украина. Но в некоторых видах спорта соревновались только французы. Как, например, в турнире по крокету. Причем все они были жителями Парижа. Однако единственный билет на эти соревнования купил англичанин, который специально для этого приехал из Ниццы.

Статус олимпийских получили 20 видов спорта. Среди непривычных для нашего времени – баскская пелота и перетягивание каната. А вот боулинг на траве, автогонки, гонка на воздушных шарах, же-де-пом в помещении и на воздухе (прообраз тенниса), стрельба по голубям и пожарный спорт впоследствии не стали вносить в официальный реестр французских Игр. Хотя там тоже соревновались.

Однако гимнастика выглядела тогда совсем по-другому. Для победы в многоборье в Париже нужно было проявить себя в 16 дисциплинах, среди которых поднятие камня весом 50 кг и лазание по канату, которые потом исчезли из программы соревнований по спортивной гимнастике. А некоторые потом прошло перешли в другие виды, как, например, прыжки с шестом.

Украинский след

Фехтовальщик Петр Заковорот считается первым участником Олимпийских игр, родившимся в Украине. Он родился в крестьянской семье в 1871 году в селе Купьеваха Богодуховского уезда Харьковской губернии. В 1892 году был призван на военную службу в Гродненский гусарский лейб-гвардии полк, расквартированный в Варшаве.

В армии Заковорот быстро овладел и шпагой, и саблей, вызвав интерес у обрусевшего француза Юлиана Мишо, который был известным тренером по фехтованию. В 1897-м быстро прогрессировавший Петр продолжил обучение в военно-спортивной академии Будапешта, где спустя два года выиграл престижный международный турнир.

Неудивительно, что именно Заковорот и Мишо вошли в первую маленькую делегацию Российской империи на Олимпийских играх-1900 в Париже. Они выступили в соревнованиях по фехтованию на саблях среди тренеров, которых тогда называли "маэстро". Это была одна из немногих дисциплин, в которых Международный олимпийский комитет разрешил участвовать профессионалам.

Сабельный турнир в Париже прошел с 23 по 27 июня, поначалу дела у Мишо и Заковорота шли хорошо – они добрались до финальной восьмерки. Но в решающей стадии выступили слабее. Поговаривали, что судьи тогда открыто болели за французов. Тем не менее Юлиан занял на Олимпиаде пятое место, а Петр – седьмое, получив за выступление 200 франков, равные 76 рублей.

Соревнования по фехтованию стали самыми массовыми на Играх, в них приняло участие даже больше спортсменов и стран, чем в легкой атлетике – 276 мастеров клинка из 19 стран. Командных зачет в этом виде выиграла Франция, завоевавшая 15 наград, из них 5 – золотых.

Впрочем хозяева победили и в общем зачете Олимпиады – 102 медали (27 золотых) против 48 наград (19 золотых) у финишировавших на втором месте США.

Первые женщины на Олимпиаде

По данным Международного олимпийского комитета, во вторых летних Играх современности приняли участие 1226 человек. Впервые в истории на Олимпиаде выступали дамы, поскольку четырьмя годами ранее в Греции к соревнованиям допустили только мужчин. Из женщин первыми в Париже стартовали французские крокетистки Жанна Фийоль-Брои и Мари Ойе.

А вот самой титулованной участницей Игр-1900 стала британская теннисистка Шарлотта Купер. Пятикратная победительница Уимблдонского турнира выиграла в Париже две золотые медали и в некоторых источниках считается первой чемпионкой Олимпийских игр среди женщин. Хотя это звание оспаривается Элен де Пуртале, победившая в турнире по парусному спорту в составе команды швейцарской яхты.

К слову, теннис был одним из пяти видов спорта, в которых за одну команду выступали представители разных стран. Другие – это гребля, перетягивание каната, поло и футбол.

Неизвестный чемпион стал рекордсменом

Невероятная для наших дней история произошла в соревнованиях по гребле среди двоек 26 августа 1900 года. В день финала нидерландскому экипажу потребовалась замена рулевого. Времени на поиски не было, и они взяли первого попавшегося французского мальчика. А затем в упорной борьбе завоевали "золото". Мальчик участвовал в награждении, фотографировался вместе со всеми призерами. А после церемонии просто исчез.

Даже десятилетия поисков так и не дали ответы на вопросы, как звали того случайного чемпиона и сколько ему было лет. Глядя на фотографии с награждения, предполагали, что мальчику можно дать от 7 до 12 лет. Поэтому этот неизвестный рулевой считается самым молодым золотым медалистом Олимпийских игр за всю историю.

Отказывается от финала из-за воскресенья

Главной звездой Игр стал американец Элвин Крэнцлайн, который завоевал золото в четырех дисциплинах легкой атлетики – в беге на 60 метров, 110 и 200 метров с барьерами, а также в прыжках в длину. Причем после предварительных раундов в длине лидировал другой американец, Майер Принштайн. А результаты квалификации тогда учитывались и в финале.

Однако считается, что по религиозным соображениям официальные лица Сиракуз не разрешили Майеру участвовать в решающем раунде, поскольку тот был запланирован на воскресенье. Считается, что между американцами была договоренность, что никто из них в итоге не будет стартовать в финале.

Однако Крэнцлайн все-таки вышел в сектор в воскресенье и улучшил результат Принштайна на один сантиметр. Якобы Майер так разозлился, когда узнал о коварстве своего конкурента, что ударил Элвина кулаком в лицо. Но и без "золота" Принштайн домой не поехал, став лучшим в тройном прыжке, а затем победил и в длине, и в тройном на Олимпиаде-1904 в Сент-Луисе.

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