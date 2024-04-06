6 апреля 1986 года в Афинах стартовала первая Олимпиада современности, в которой должен был принимать участие и первый украинский участник, дворянин Николай Риттер. На Игры уроженец Полтавской губернии заявился стразу в трех видах спорта, даже прошел предварительную квалификацию, но затем отказался от борьбы за медали то ли из-за алкоголя, то ли из-за потери ценной вещи.

Со временем не состоявшийся дебют украинца и на тот момент представителя Российской империи оброс множеством слухов, но мы решили рассказать самую распространенную и правдоподобную версию.

Большой любитель спорта Николай Риттер родился 27 августа 1865 года в Полтавской губернии. Его отцом был дворянин, отставной поручик Сергей фон Риттер. О детских и юношеских годах Николая мало что известно. А вот в январе 1888-го он поступил на государственную службу в Киевскую казенную палату, где дослужился до должности коллежского секретаря.

В свободное от работы время Риттер занимался классической борьбой, стрельбой из равных видов оружия и фехтованием. Поэтому, когда было объявлено о возрождении Олимпийских играх, Николай Сергеевич загорелся этой идеей. Ради участия в афинских соревнованиях в марте 1896 года украинец даже уволился со службы.

Надо отметить, что Российская империя тогда не сумела собрать деньги на олимпийскую команду. Поэтому, чтобы иметь средства на поездку в Грецию, Риттер устроился корреспондентом в газету "Киевлянин".

Вместе новоиспеченным журналистом из Одессы морем выехало несколько спортсменов, которые также планировали попробовать свои силы в новом турнире. Однако застряли в Константинополе из-за нехватки денег. В итоге в Афины добрался только 31-летний на тот момент уже киевлянин Риттер.

В Афинах Николай Сергеевич подал заявку в секретариат Олимпиады на участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, стрельбе из карабина и фехтованию на рапирах. И очень хорошо показал себя в предварительных соревнованиях.

"Русских почти нет, из участников – я один. О себе могу сообщить, что на пробном испытании по стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошел первым: все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть… В тот же вечер все вечерние газеты дали отчет. Сегодня утром, к своему удивлению, я увидел собственное изображение в разных позах во всех крупных изданиях", – писал киевлянин из Афин.

Однако от участия в финальных соревнованиях Риттер неожиданно для всех отказался. Хотя оставался в Афинах в качестве корреспондента газеты "Киевлянин" до самого завершения Олимпиады.

Уже значительно позже, венувшись домой, Николай признается своим украинским друзьям, что причин отказа от соревнований в действительности было две. Во-первых, в Греции Риттер потерял подаренный мамой в Золотоноше счастливый медальон и не захотел без него продолжать соревнование.

А вторая причина выплыла из-за того, что организация самой Олимпиады была, откровенно говоря, неважной. Не имея нужных средств, принц Константин лично искал меценатов для проведения соревнований, а участники сами обеспечивали себя жильем, питанием и медициной.

Так, Риттер страдал от последствий морской болезни после длительного путеществия из Одессы в Афины. И по "дружескому совету" спортсменов-соперников попытался лечиться местным греческим вином. А поскольку до этого практически совсем не употреблял спиртное, такое "лекарство" дало совсем иной эффект и негативно сказалось на спортивной форме киевлянина.

Хотя проб на допинг в то время никто и не проводил, и Риттер мог спокойно выйти на старт соревнований. Однако, несмотря на неудачное выступление, в Афинах Николай Сергеевич познакомился с выдающимся олимпийским деятелем, украинцем Алексеем Бутовским и затем пытался развивать спорт и олимпийское движение в Российской империи.

После Олимпиады Риттер писал статьи в газеты и журналы, выступал с лекциями на спортивную тематику. 9 апреля 1897 года он совместно с Лесгафтом прочитал в Санкт-Петербурге лекцию под названием "Физическое совершенство человека, телесное развитие, охота и спорт, Олимпийские игры 1896 года".

В феврале 1897 года Риттер подал в Министерство народного просвещения прошение об учреждении Российского атлетического комитета "для телесного образования и народного оздоровления" с отделением "Олимпийских игр и всех спортов". Такого ведомства тогда не было ни в одной стране мира. Но взгляды украинца на развитие спорта и олимпизма в царской России обгоняли свое время. А костные чиновники отклоняли его проекты и отказывали в финансировании.

Зато идеи Риттерв заинтересовали человека, который возродил олимпийское движение, барона Пьера де Кубертена. По его приглашению киевлянин принимал участие в работе II Олимпийского конгресса в Гавре в июле 1897 года и был избран в несколько комиссий конгресса.

К слову, в своем докладе Николай Сергеевич предлагал "допустить профессионалов к участию в Олимпийских играх и ввести особый разряд спортсменов-профессоров (учителей)", которые в то время имели статус профессионалов и были лишены права соревноваться на Играх.

В итоге, спортсмены от Российской империи выступили уже на ОИ-1900 в Париже и, как рассказывал OBOZ.UA, первый украинец на Олимпиаде был гусаром. Парень из харьковского села попал во Францию благодаря своему фехтованию и тренировал солдат Красной армии.

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