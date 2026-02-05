Олимпиада-2026 началась со скандала

Туалет женской сборной Швеции по хоккею затопило во время матча против Германии (4:1) на Олимпиаде-2026 в Италии. Шведские игроки Лина Лунгблом и Джессика Адольфссон попросили у немецких соперниц воспользоваться их раздевалкой, на что получили категорический отказ, пишет Expressen.

Видео дня

В итоге хоккеисткам из Швеции пришлось обходить всю площадку и воспользоваться туалетом на другой стороне арены, где находится тренировочная раздевалка.

Капитан сборной Анна Кьеллбин отметила, что всегда старается посещать туалет во время пауз, чтобы играть "с пустым мочевым пузырем". "Мне пришлось пройти весь путь до другой раздевалки после разминки и первой периода", – сказала она.

Лунгблом добавила с иронией: "Они отказались – и, можно сказать, это помогло нам выиграть".

Когда проблема была решена к третьему периоду, шведская команда всё же одержала победу. Игроки шутили: "У немцев есть туалет, но нет победы". Кьеллбин подчеркнула: "Я уверена, что мы поступили бы по-другому, если бы всё было наоборот".

Отмечается, что арена в Ро, где проходил поединок, является временной конструкцией в выставочном зале в западной части Милана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!