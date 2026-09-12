Официально. Впервые в истории футбола арбитры будут показывать черную карточку. Все подробности

Федерация футбола Румынии первой в мире официально утвердила использование черной карточки в футбольных матчах. Новое правило будет применяться в детско-юношеских соревнованиях и направлено на борьбу с агрессивным поведением родителей и зрителей на трибунах.

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Нововведение касается турниров среди команд возрастных категорий от U7 до U16. Черная карточка предназначена не для футболистов или тренеров, а для взрослых, которые во время матчей допускают оскорбления, давление на детей, конфликты и другие проявления неподобающего поведения.

Согласно регламенту, арбитр не сможет сразу прибегнуть к самой жесткой мере. Сначала судья обязан остановить игру и через тренеров потребовать от болельщиков прекратить нарушения порядка.

Если ситуация не изменится, встреча будет прервана на 10 минут. На время паузы команды отправятся в раздевалки, а зрителям дадут возможность успокоиться и прекратить конфликт.

Только в случае, если после возобновления матча агрессивное поведение продолжится, рефери получит право показать черную карточку. Это станет сигналом к окончательному прекращению встречи. Ожидается, что виновная сторона в подобных случаях будет получать техническое поражение.

В Федерации футбола Румынии подчеркнули, что новая мера призвана защитить детей от психологического давления со стороны взрослых и создать более безопасную атмосферу на матчах юношеских команд.

Как сообщал OBOZ.UA, в поединке украинской Медиалиги арбитр применил к игроку дисциплинарную санкцию за использование русского языка. Футболист получил синюю карточку и покинул поле на пять минут без права замены.

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