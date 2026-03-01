Украинский футболист за русский язык в матче получил синюю карточку и был удален с поля. Видео

В поединке украинской Медиалиги арбитр применил к игроку дисциплинарную санкцию за использование русского языка. Футболист получил синюю карточку и покинул поле на пять минут без права замены.

Инцидент произошел в матче между киевской командой Ultimate и днепровской Armat. Главный судья встречи показал синюю карточку Сергею Донцу после того, как 30-летний хавбек использовал русский язык, за что был немедленно наказан временным удалением.

Сам поединок состоялся на поле спорткомплекса "Левый Берег" в Киеве и завершился со счетом 5:3 в пользу Ultimate.

Сергей Донец родился 15 декабря 1995 года, выступает на позиции полузащитника, игровой номер — 6. В медиафутболе имеет статус экс-профессионала, что предполагает наличие опыта выступлений на профессиональном уровне.

Воспитанник ДЮСШ-2 "Никополь-98" и КДЮСШ "Электрометаллург-НЗФ", ранее играл за "Электрометаллург" Никополь, "Никополь", "Победа" Никополь, "НПГУ-Макеевуголь" Макеевка и "Никополь-НПГУ". В разные сезоны провел матчи в чемпионате и кубковых турнирах.

Ultimate Media Football Club — киевская медиакоманда, участвующая в турнирах формата UA Steel League. Armat позиционируется как первая медиакоманда Днепра, основанная в 2018 году.

