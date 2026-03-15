Официально. УЕФА отменил решающий матч 'битвы континентов' из-за войны на Ближнем Востоке

УЕФА объявил об отмене Финалиссимы-2026. Матч между сборными Испании и Аргентины планировалось провести 27 марта в Катаре, однако из-за политической ситуации на Ближнем Востоке игру провести не удастся.

Финалиссима представляет собой официальный турнир из одного матча, который проводится совместно УЕФА и КОНМЕБОЛ и сводит победителей чемпионата Европы и Кубка Америки. Встречу часто называют "битвой континентов", поскольку в ней участвуют сильнейшие сборные Европы и Южной Америки.

В 2026 году трофей должны были разыграть действующий чемпион Европы Испания и обладатель Кубка Америки-2024 Аргентина.

Как сообщили в УЕФА, после длительных обсуждений с организаторами в Катаре стало ясно, что провести матч в регионе невозможно. В заявлении отмечено, что из-за текущей политической ситуации игру "невозможно провести в Катаре, как планировалось".

Организаторы пытались найти альтернативные варианты проведения встречи. По данным УЕФА, первым предложением было провести матч в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 марта при распределении болельщиков 50 на 50, однако аргентинская сторона отказалась.

Другим вариантом была двухматчевая серия: первая игра в Мадриде 27 марта, ответная в Буэнос-Айресе в одном из международных окон перед Евро-2028 и Кубком Америки-2028. Эта схема также была отклонена.

Позже УЕФА предложил провести матч 27 или 30 марта на нейтральной арене в Европе, если удастся оперативно найти подходящий стадион. В организации сообщили, что это предложение "также оказалось неприемлемым для Федерации футбола Аргентины".

Аргентинская сторона выдвинула собственную инициативу провести матч после чемпионата мира, однако Испания не имела свободных дат. В итоге Аргентина заявила о готовности сыграть только 31 марта, что, по данным УЕФА, оказалось "невозможным для организации".

В заявлении организации говорится, что отмена встречи стала "источником большого разочарования" для УЕФА и организаторов. Также отмечена благодарность оргкомитету и властям Катара за подготовительную работу и выражена уверенность, что "мир вскоре вернется в регион".

Предыдущая Финалиссима состоялась в 2022 году на стадионе "Уэмбли", где Аргентина победила Италию со счетом 3:0 и стала обладателем трофея.

