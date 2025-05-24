Официально. 'Шахтер' уволил главного тренера и весь тренерский штаб

Хорватский специалист Марино Пушич завершил работу с донецким "Шахтёром". Как сообщили в клубе, вместе с главным тренером команду покидают все его ассистенты.

Видео дня

Пушич возглавил "горняков" 23 октября 2023 года и за это время провёл с командой 71 официальный матч. Под его руководством "Шахтёр" одержал 44 победы, сыграл 13 раз вничью и потерпел 14 поражений. Разница мячей за этот период составила 139–71.

Наиболее значимым достижением тренера стал золотой дубль в сезоне-2023/24, а также победа в Кубке Украины 2024/25 — этот трофей стал 15-м в истории клуба и рекордным для украинского футбола.

В "Шахтёре" поблагодарили Маріно Пушича и его штаб за профессионализм, мужество и стойкость, а также за поддержку Украины. Клуб пожелал тренеру дальнейших успехов в карьере.

"Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

10 мая появилась информация от испанской Marca, что бывший капитан сборной Турции Арда Туран станет новым главным тренером "Шахтёра". Официальное назначение якобы ожидается сразу после завершения сезона в турецком клубе "Эйюпспор", с которым он в прошлом году сенсационно вышел в Суперлигу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!