Анчелотти поставил украинского футболиста на ворота, тот отбил 5 ударов и принес победу 'Реалу'. Видео

В матче 27-го тура Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Райо Вальекано" со счётом 2:1. Важную роль в этой победе сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, которого главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустил вместо бельгийца Тибо Куртуа.

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Первый гол матча был забит Килианом Мбаппе на 30-й минуте, а второй – Винисиусом Жуниором на 34-й минуте. "Райо Вальекано" смогло ответить только на 45-й минуте, когда Педро Диас ударом с средней дистанции отправил мяч в ворота.

Однако, несмотря на несколько опасных моментов и удары по воротам Лунина, например, после углового Адриана Эмбарбы, 26-летний футболист сборной Украины продемонстрировал высочайшее мастерство, сохранив нужный результат. Игрок украинской сборной сделал 5 сейвов, что стало одним из главных факторов победы своей команды.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored высоко оценили игру нашего соотечественника (7.7 и 7.3 соответственно).

"Мы больше контролировали игру в первом тайме. Жаль, что они забили в последнюю минуту. Им повезло. Но во втором тайме стало сложнее. "Райо" вошел в игру с большой интенсивностью", – прокомментировал игру украинец.

Украинский вратарь в сезоне-2024/25 провел десять поединков, в которых пропустил 13 мячей, сыграв в четырех матчах на ноль.

В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля "Реал" одержал победу над "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании, а Лунин стал одним из главных героев матча, отразив все шесть ударов, которые летели в створ его ворот. Матч завершился со счетом 1:0.

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