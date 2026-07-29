"Общаются с россиянами, как будто ничего не произошло": украинская чемпионка мира рассказала о награждении с РФ и коллегах, которые забывают о войне

Чемпионка мира и Европы по художественному плаванию Дарья Мошинская, которая готовится к старту на континентальном первенстве по водным видам спорта-2026 в Париже, рассказала, как приходится взаимодействовать с россиянками во время международных турниров. Харьковчанка также рассказала, общаются ли с представительницами стран-террористок коллеги из других стран.

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В комментарии OBOZ.UA Мошинская отметила работу украинской федерации по отстранению спортсменок из РФ, а также порядок поведения с россиянками во время награждения.

"Да, российские спортсменки также будут представлены на этом чемпионате Европы, но в качестве нейтральных. И это большая заслуга нашего президента Федерации Игоря Лысова. Он постоянно отстаивает интересы украинского спорта на международном уровне, ведет непростую работу с международными федерациями, чтобы позиция Украины была услышана. Именно благодаря таким системным усилиям удается как можно дольше не допустить возвращения российских спортсменов под своим флагом и со своим гимном", – считает Дарья.

"Конечно, для нас это очень сложная ситуация, ведь мы понимаем, что в настоящее время их страна продолжает войну против Украины, разрушает наши города и уносит жизни наших людей. Если мы сталкиваемся на соревнованиях, то сохраняем дистанцию и не вступаем в личное общение. Мы приезжаем представлять Украину, поэтому должны оставаться собранными, достойными и сосредоточенными на своем выступлении", – отметила Мошинская.

Что касается совместного награждения с россиянками, украинские спортсменки заранее обсуждают возможные ситуации с тренерским штабом и представителями федерации.

"Наши действия должны оставаться в рамках правил соревнований, но в то же время мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Для нас принципиально важно сохранять свою позицию и не демонстрировать дружеского отношения к представителям страны-агрессора", – рассказала Дарья.

По словам Мошинской, поддержка со стороны других стран осталась, но уже не такая, как раньше.

"Да, поддержка со стороны спортсменов и представителей других стран сохраняется. Некоторые подходят к нам, спрашивают, как у нас дела, выражают слова поддержки Украине. Для нас это действительно важно, особенно когда мы находимся вдали от дома", – рассказала синхронистка.

"Но в то же время мы видим, что со временем отношение части людей становится менее принципиальным. Некоторые спортсмены общаются с россиянами так, будто ничего не произошло. Нам больно это наблюдать, ведь для них соревнования заканчиваются и они возвращаются к мирной жизни, а мы возвращаемся в страну, где продолжаются воздушные тревоги, обстрелы и каждый день гибнут люди", – подчеркнула Дарья.

"Поэтому больше всего мы ценим не просто слова, а последовательную позицию и реальные действия в поддержку Украины", – добавила синхронистка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская чемпионка мира рассказала о жизни в Харькове, дистанции с россиянками и "золоте" в 14 лет.

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