Образ казака, цирк от Тайсона и нокдаун: как прошел бой Усик – Фьюри. Фоторепортаж

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в эпоху четырех поясов абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник взял верх раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113.

37-летнрий крымчанин появился на ринге в казацком наряде и надписью ФК "Полесье" на спине. Усик вдохновенно спел национальный гимн, после чего бросился в бой.

Александр наступал в стартовых раундах, однако к середине поединка Фьюри перехватил инициативу. Особо тяжелой для украинца оказалась шестая трехминутка, когда британец провел мощнейшую атаку. Усик едва устоял на ногах. При этом боксер из Манчестера регулярно устраивал шоу, опуская руки и зазывая соперника в угол.

В девятом раунде уже украинец начал гонять соперника и в концовке едва не нокаутировал Тайсона. Того, по мнению экспертов и болельщиков, спас рефери, который вмешался и зафиксировал стоячий нокдаун. В итоге именно этот момент стал решающим и позволил Александру добыть историческую победу.

После поединка Усик опоздал на пресс-конфекренцию. Его срочно отправили в больницу.

Вашему вниманию самые яркие фото главного события вечера бокса в Эр-Рияде.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения от Александра Усика. Также стало известно, кто выигрывал в поединке до нокдауна в девятом раунде.

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