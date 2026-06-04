О нем говорит вся Украина. Что это за теннисный турнир Roland Garros, где зажигает Марта Костюк

Roland Garros в Украине не обсуждает разве что только тот, кто вообще не берет в руки телефон. Сногсшибательный успех украинок на этом турнире заставил всех разрываться, когда во вторник на корте сошлись Костюк и Свитолина, а после этого объединиться, чтобы поддержать Марту на пути к дебютному финалу. 4-го июня она проведет полуфинальную встречу – а вы еще не знаете, что такое Roland Garros? Удовлетворяем ваше любопытство: OBOZ.UA рассказывает о самом популярном прямо сейчас теннисном бренде.

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Турнир назван в честь пилота

Сразу надо прояснить, что Roland Garros – это реальный человек, но не теннисист. Несмотря на то, что в обычной жизни спортивные события или объекты часто имеют название выдающейся фигуры, связанной с этим видом спорта или клубом/стадионом, в этом случае турнир назвали в честь национального героя Франции.

Roland Garros был пионером авиации более ста лет назад. В те времена на нем записаны куча рекордов (в том числе по высоте); француз даже запустил собственное авиашоу, а в 1913 году впервые совершил беспосадочный перелет через Средиземное море. Часто вспоминают историю, что он встретил Первую мировую войну в Германии, успел ночью запустить самолет и убежать. Именно тогда было его время, ведь Ролан первым придумал синхронизировать винт и пулемет – сегодня это называют первым полетом истребителя. Гаррос погиб в воздушном бою, за 5 недель до завершения войны.

Ролан был невероятно важной личностью в истории Франции – в честь него назван аэропорт в Реюньоне, Peugeot выпускала марку его имени, а на столетие авиатора отчеканили памятные монеты. К слову, сам Гаррос действительно увлекался теннисом, но профессионально играл в регби. Однако когда в 1928 году в Париже построили новый большой теннисный комплекс, президент клуба Stade Français и однокурсник Гарроса настоял, чтобы арену назвали в честь его погибшего товарища. Так во Франции появилось новое величественное место для проведения соревнований.

Турниру 135 лет. Или 101

Открытый чемпионат Франции по теннису проводят с конца XIX века. В начале он был закрытым, проходил на траве и был только для членов французских клубов. Только в 1925 он наконец стал международным и похожим на то, что мы видим сегодня. Поэтому именно этот год считают временем рождения French Open. На современную арену в пригороде Парижа, построенную специально под теннис, соревнования переехали в 1928. Открытость, когда профессионалы смогли соревноваться рядом с любителями, началась с 1968, это начало эры, когда Ролан Гаррос показал миру революционные возможности Большого шлема.

Турнир прошел много обновлений и адаптаций под современность и медийность, но, в отличие от других мейджоров, во Франции нет Hawk-Eye. Это электронная система компьютерного отслеживания мяча, чтобы понять, пересек ли он линию корта в аут; это как VAR в футболе. На грунте мяч оставляет четкий физический след и если возникает спор, в чью пользу пойдет очко, то главный судья спускается с вышки и визуально проверяет отпечаток. Это единственный турнир Большого шлема, который до сих пор полагается исключительно на линейных судей.

Костюк – первая украинка на таком уровне

Украинцам было очень трудно смотреть поединок, ведь на корте Филиппа-Шатрие во вторник сошлись наша Марта Костюк и наша Элина Свитолина. После долгой партии сначала выиграла Костюк 6-3, затем во втором сете доминировала Свитолина 2-6. После ничьей пришлось выяснять победительницу в третьем, где Марта оказалась сильнее 6-2. Решающий сет начался с 5 последовательных брейков, Костюк вырвалась вперед и переиграла нашу первую ракетку.

На странице соревнований написали, что это была достойная битва двух подруг – икон национального спорта, которые вынужденно стали соперницами за титул. Это было впервые, когда две представительницы Украины встретились лицом к лицу в четвертьфинале одиночного турнира во Франции. 15-я ракетка планеты не только впервые вышла в полуфинал Ролан Гаррос (что является рекордом и для Украины), но и поднялась на 12-е место женского рейтинга. Костюк – третья украинка, которая доходила до полуфиналов мэйджоров, ранее таких стадий достигали собственно Элина Свитолина (Австралия, США и Wimbledon) и Даяна Ястремская (Австралия).

Марта несется: она не проигрывает уже 17 партий подряд, а накануне триумфально взяла Мадрид. Ее речь к зрителям после игры была эмоциональной и изнурительной, ведь Украина накануне пережила один из самых разрушительных российских ракетных обстрелов. Костюк поблагодарила Элину за исторический момент и посвятила победу стране.

Я до сих пор думаю, что до титула еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня - Марта Костюк, украинская теннисистка

Далее ее ждет россиянка, "нейтральная" Мирра Андреева. Обе теннисистки в этом году впервые пересеклись на международной арене. Украинка выиграла соперницу дважды по 2:0 на чемпионатах в Австралии и Мадриде, поэтому стиль для них знакомый. На кону – первый для Костюк и Украины французский финал такого уровня.

Главный вопрос: что по призовым?

На турнирах Большого шлема действует фиксированная система выплат: деньги за тот этап, на котором выбываешь. Призовые не суммируются за каждый круг, а каждый новый раунд гарантирует большую сумму. Призовые солидные: для последней четверки выделили суммарно аж 6.5 миллионов долларов! За победу дают 3.2 млн долларов, за второе место – 1.6 млн, полуфиналисты получат по 860 тысяч долларов каждый. А наша Элина Свитолина забрала 540 тысяч за то, что достигла того самого драматического четвертьфинала.

Для тех, кто выбывал раньше, выплачивали по 100 тысяч и больше уже с этапа основной сетки. Даже тот, кто выбыл самым первым, имеет приятный бонус на новые кроссовки – 26 тысяч долларов. Однако учитывайте, что эти суммы грязные, без учета налогов. Организаторы турнира забирают процент сразу после финального удара ракетки, поэтому учитываем французский налог на доходы нерезидентов (который может составить до 30% в зависимости от суммы) и на руки теннисистам идет значительно меньше.

Когда болеть за Костюк и что дальше?

Полуфинальная игра на Roland Garros между Мартой Костюк и Миррой Андреевой состоится в четверг, 4 июня. Начало в 16:00 по Киеву. Финал турнира пройдет шестого июня.