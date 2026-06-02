Костюк расплакалась на Roland Garros, говоря про случившееся в Украине. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Roland Garros после победы над Элиной Свитолиной в историческом украинском четвертьфинале турнира Grand Slam. После матча теннисистка не смогла сдержать эмоций, посвятив свой успех соотечественникам, которые в Киеве пережили очередной ракетно-дроновый обстрел.

Поединок двух украинок завершился победой Костюк со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 51 минуту и принес 23-летней киевлянке место в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Во время флеш-интервью украинка расплакалась, вспоминая последствия российских атак по Украине.

"Прежде всего хочу начать с исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. У нас снова была очень тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве, так много погибших. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его стойкости", – сказала Костюк.

Теннисистка также отдельно поблагодарила Свитолину и отметила ее значение для развития украинского тенниса.

"Я хочу отдельно отметить Элину и ее невероятное влияние на украинский теннис, на украинцев и на меня лично. Все, кто смотрит, знают: она невероятная бойчиня. Я очень счастлива, что вышла в полуфинал. Но я еще раз хочу поблагодарить ее за этот невероятный матч", – заявила Марта.

Победа над Свитолиной стала для Марты 17-й подряд в WTA-туре. В нынешнем сезоне она уже выиграла два турнира подряд, одержала семь побед над соперницами из топ-10 мирового рейтинга и остается непобежденной на грунтовом покрытии.

В полуфинале Roland Garros 4 июня Костюк сыграет против нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой. В личных встречах украинка ведет со счетом 2:0.

