Новый тренер 'Шахтер' пообещал, что 'Динамо' больше никогда не станет чемпионом Украины

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран назвал своей главной цель больше никогда не допустить победы в чемпионатах Украины киевского "Динамо". Турецкий специалист отметил, что с уважением относится к столичному клубу, но осознает принципиальность противостояния с ним.

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Об этом бывший футболист каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" заявил в интервью официальному сайту "Шахтера". По словам Турана, также особый фокус его тренерского штаба направлен на успехи "горняков" в европейских континентальных турнирах.

"Я знаю, что "Динамо" Киев является важным соперником. Я очень уважаю их. И моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. Моя первая цель, безусловно, снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово финал, такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта", – сказал Туран.

Напомним, что 37-летний турецкий тренер подписал контракт с донецким "Шахтером" до лета 2027 года, сменив на этом поступ Марино Пушича.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкому "Шахтеру" придется начинать новый еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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