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Новый тренер "Шахтер" пообещал, что "Динамо" больше никогда не станет чемпионом Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Новый тренер 'Шахтер' пообещал, что 'Динамо' больше никогда не станет чемпионом Украины

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран назвал своей главной цель больше никогда не допустить победы в чемпионатах Украины киевского "Динамо". Турецкий специалист отметил, что с уважением относится к столичному клубу, но осознает принципиальность противостояния с ним.

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Об этом бывший футболист каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" заявил в интервью официальному сайту "Шахтера". По словам Турана, также особый фокус его тренерского штаба направлен на успехи "горняков" в европейских континентальных турнирах.

Новый тренер "Шахтер" пообещал, что "Динамо" больше никогда не станет чемпионом Украины
Новый тренер "Шахтер" пообещал, что "Динамо" больше никогда не станет чемпионом Украины

"Я знаю, что "Динамо" Киев является важным соперником. Я очень уважаю их. И моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. Моя первая цель, безусловно, снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово финал, такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта", – сказал Туран.

Новый тренер "Шахтер" пообещал, что "Динамо" больше никогда не станет чемпионом Украины
Новый тренер "Шахтер" пообещал, что "Динамо" больше никогда не станет чемпионом Украины

Напомним, что 37-летний турецкий тренер подписал контракт с донецким "Шахтером" до лета 2027 года, сменив на этом поступ Марино Пушича.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкому "Шахтеру" придется начинать новый еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы. 

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