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Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,6 т.
Официально. 'Шахтер' возглавил легенда европейского футбола

Бывший капитан сборной Турции Арда Туран стал новым главным тренером донецкого "Шахтёра". Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории дончан.

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В своём первом обращении в новой роли Туран подчеркнул, что горд присоединением к клубу с большой историей и амбициями.

"Я горжусь тем, что стал частью "Шахтёра" — великого клуба с богатыми традициями. Это команда, известная по всей Европе и всегда нацеленная на победу. Мы хотим дарить болельщикам радость и будем стремиться к трофеям как в Украине, так и в еврокубках", — заявил он.

В "Шахтере" сакцентировали внимание не только на тренерских амбициях Турана, но и на его авторитете как футболиста. "Арда Туран - это амбициозный и перспективный тренер... Как футболист он является настоящей легендой европейского футбола", – отметил Палкин.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

Ранее Туран возглавлял "Галатасарай" в чемпионате Турции. В "Шахтере" ожидают, что новый наставник сможет привести команду к трофеям как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

По данным испанского СМИ, донецкий клуб вёл активные переговоры с Тураном с начала апреля и наконец добился своего.

Арда Туран в свои 37 лет только начинает тренерскую карьеру, но уже успел проявить себя как амбициозный наставник, добившийся исторического успеха с провинциальным клубом из Стамбула.

До этого донецкий клуб возглавлял Марино Пушич, а команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ сезона 2024/2025. 53-летний хорват пришел в "Шахтер" в октябре 2023 года. С тех пор провел у руля команды 71 матч. Под его руководством "оранжево-черные" одержали 45 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Разница мячей составила 148:76.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

Арда Туран — бывший полузащитник сборной Турции, родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Воспитанник академии "Галатасарая", именно в этом клубе он начал и завершил свою игровую карьеру.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

Сначала Туран проявил себя в турецком чемпионате, выиграв с "Галатасараем" Суперлигу, Кубок и Суперкубок страны. В 2011 году он перешёл в "Атлетико" за рекордные на тот момент 12 млн евро и вскоре стал одним из лидеров мадридской команды. С испанским клубом он выиграл чемпионат Испании, Кубок, Суперкубок, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

В 2015 году Туран стал игроком "Барселоны" — трансфер обошёлся каталонцам в 34 млн евро, что сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории. В составе "Барсы" он дважды выиграл Кубок Испании, стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

За сборную Турции Туран сыграл 100 матчей и забил 17 голов. Участвовал в Евро-2008, где турки сенсационно дошли до полуфинала.

Завершив игровую карьеру, Арда Туран перешёл к тренерской деятельности. В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор".

Официально. "Шахтер" возглавил легенда европейского футбола

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