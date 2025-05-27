Официально. 'Шахтер' возглавил легенда европейского футбола

Бывший капитан сборной Турции Арда Туран стал новым главным тренером донецкого "Шахтёра". Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории дончан.

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В своём первом обращении в новой роли Туран подчеркнул, что горд присоединением к клубу с большой историей и амбициями.

"Я горжусь тем, что стал частью "Шахтёра" — великого клуба с богатыми традициями. Это команда, известная по всей Европе и всегда нацеленная на победу. Мы хотим дарить болельщикам радость и будем стремиться к трофеям как в Украине, так и в еврокубках", — заявил он.

В "Шахтере" сакцентировали внимание не только на тренерских амбициях Турана, но и на его авторитете как футболиста. "Арда Туран - это амбициозный и перспективный тренер... Как футболист он является настоящей легендой европейского футбола", – отметил Палкин.

Ранее Туран возглавлял "Галатасарай" в чемпионате Турции. В "Шахтере" ожидают, что новый наставник сможет привести команду к трофеям как на внутренней арене, так и в еврокубках.

По данным испанского СМИ, донецкий клуб вёл активные переговоры с Тураном с начала апреля и наконец добился своего.

Арда Туран в свои 37 лет только начинает тренерскую карьеру, но уже успел проявить себя как амбициозный наставник, добившийся исторического успеха с провинциальным клубом из Стамбула.

До этого донецкий клуб возглавлял Марино Пушич, а команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ сезона 2024/2025. 53-летний хорват пришел в "Шахтер" в октябре 2023 года. С тех пор провел у руля команды 71 матч. Под его руководством "оранжево-черные" одержали 45 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Разница мячей составила 148:76.

Арда Туран — бывший полузащитник сборной Турции, родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Воспитанник академии "Галатасарая", именно в этом клубе он начал и завершил свою игровую карьеру.

Сначала Туран проявил себя в турецком чемпионате, выиграв с "Галатасараем" Суперлигу, Кубок и Суперкубок страны. В 2011 году он перешёл в "Атлетико" за рекордные на тот момент 12 млн евро и вскоре стал одним из лидеров мадридской команды. С испанским клубом он выиграл чемпионат Испании, Кубок, Суперкубок, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В 2015 году Туран стал игроком "Барселоны" — трансфер обошёлся каталонцам в 34 млн евро, что сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории. В составе "Барсы" он дважды выиграл Кубок Испании, стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

За сборную Турции Туран сыграл 100 матчей и забил 17 голов. Участвовал в Евро-2008, где турки сенсационно дошли до полуфинала.

Завершив игровую карьеру, Арда Туран перешёл к тренерской деятельности. В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор".

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