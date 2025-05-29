Официально. 'Шахтер' не попадает в основной этап Лиги Европы напрямую

Донецкому "Шахтёру" придётся начинать еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Это связано с исходом финала Кубка Хорватии и перераспределением свободного места в турнире по рейтингу УЕФА.

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В финале Кубка Хорватии "Риека" обыграла "Славен Белупо" со счётом 1:0 и оформила золотой дубль, выиграв также национальный чемпионат. Благодаря этому автоматическую путёвку в групповой этап Лиги Европы получил загребский "Динамо", занявший второе место в первенстве и обладающий более высоким клубным коэффициентом, чем "Шахтёр".

Если бы Кубок выиграл "Славен", то именно донецкий клуб получил бы прямой доступ в основную стадию турнира. Однако теперь украинскому вице-чемпиону предстоит пройти все четыре раунда квалификации – начиная с 10 июля. При этом "Шахтёр" будет сеянным на каждом этапе и имеет право на одну неудачу: в таком случае он продолжит сезон в Лиге конференций. Вылет в двух раундах означает полное прекращение участия в еврокубках.

Первого соперника донецкая команда узнает уже 17 июня, после жеребьёвки первого отборочного раунда.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая новым главным тренером "Шахтёра" стал бывший капитан сборной Турции Арда Туран. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории дончан.

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