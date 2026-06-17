"Новый Бубка" женился на красавице-модели. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис женился на своей давней возлюбленной – модели и блогерше Дезире Ингландер. Торжественная церемония состоялась на Лазурном Берегу во Франции.

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Для проведения церемонии пара выбрала роскошный замок на Французской Ривьере в Каннах, а праздничные мероприятия стартовали с приветственного коктейля на вилле Эйленрок.

При этом официально супругами Дюплантис и Ингландер стали еще в марте. Тогда они без лишней огласки зарегистрировали брак в ратуше Стокгольма, а масштабное празднование решили перенести на лето.

История отношений пары получила продолжение осенью 2024 года, когда спортсмен сделал предложение после Олимпиады в Париже. Для этого он организовал сюрприз под видом фотосессии, в которой участвовал журнал Vogue.

Ради подготовки к свадьбе Дюплантис даже отказался от выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

По словам легкоатлета, возможность провести этот день с любимой женщиной для него оказалась важнее любых соревнований.

Любопытно, что незадолго до церемонии, 7 июня на турнире в Стокгольме, швед впервые за три года не сумел выиграть соревнования, прервав впечатляющую серию из 40 побед подряд. Сам спортсмен позже с улыбкой объяснил неожиданную неудачу предсвадебным волнением.

Дюплантис и Ингландер объявили о помолвке летом 2024 года после Олимпийских игр в Париже.

Пара познакомилась в июне 2020 года на вечеринке. Ингландер ранее рассказывала, что сначала не проявила интереса к спортсмену, однако позже их отношения развились.

Дюплантис является одним из самых успешных прыгунов с шестом в истории: он 15 раз обновлял мировой рекорд и завоевал более 20 золотых медалей на международных соревнованиях, включая три победы на чемпионатах мира в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дюплантис выиграл финал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в польском Торуне с результатом 6,25 метра. 26-летний уроженец Лафейетта (штат Луизиана, США), стал первым человеком в истории, кто смог покорить на мировых первенствах планку на этой высоте.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери.

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