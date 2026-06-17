В плену замучили до смерти защитника Мариуполя и украинского бойца ММА

Боец смешанных единоборств и защитник Мариуполя Николай Бруев, позывной "Бруша", был замучен в российском плену. О смерти бойца бригады "Азов" сообщили его побратимы и друзья.

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"Похоже, что в вражеском плену снова замучили до смерти азовца... Друг, Николай "Бруша"... Не хочется в это верить до последнего. Но поступившая информация свидетельствует о том, что это всё-таки правда... Я в шоке. Настоящий мужчина, достойный человек, воин, побратим, спортсмен... Вот так эти подонки продолжают издеваться над нашими воинами", – отреагировал защитник Мариуполя Дмитрий "Дипломат" Андрющенко.

Также трагическую новость подтвердил Денис "Комбат" Дивидов: "К сожалению, его смерть в результате пыток подтвердилась. В этом виноват враг и тот, кто дал обещание о почетном плену".

Николай Бруев был родом из Мариуполя, где и начал заниматься спортом, а впоследствии увлекся боевыми искусствами. Занимался смешанными единоборствами, участвовал в многочисленных турнирах з MMA. А затем попробовал себя в роли тренера, помогал готовить будущих бойцов Донецкой области.

Но вторжение РФ на Донбасс в 2014 году заставило Николая задуматься об опасности со стороны страны-террористки, поэтому в 2019 году Бруев вступил в армию, служил пехотинцем в рядах "Азова". При этом продолжал заниматься спортом.

По окончании контракта боец вернулся к гражданской жизни, однако с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов добровольно вновь вступил в ряды защитников Мариуполя.

"Встретились с ним во время блокады города, у моей знакомой в аптеке искали необходимые медикаменты для госпиталя. Он и еще двое его побратимов рассчитались с ней за все, хотя необходимости не было. В городе был хаос, а они в кассу деньги положили... Знал его еще со времен "Айсбергу" и "Леше". воспоминания о нем", – отреагировал на гибель Николая Бруева тренер по бальным танцам и руководитель собственной школы Назар Шашков.

"Защищал свой город до последнего. После чего по приказу сдался в плен", – рассказал "Комбат". За четыре года в российском плену Бруев так и не был обменен, и вот в июне 2026-го появилась информация, что нелюди за поребриком все-таки убили Николая. Правда, официальных подробностей о судьбе и гибели защитника пока нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпиона Украины по ММА убили в Донецкой области. Защитник пообещал побратимам самые вкусные деруны, но не вернулся с задания.

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