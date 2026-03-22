'Новый Бубка' тайно женился на красавице-модели. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис тайно оформил брак со своей девушкой, моделью Дезире Ингландер. Информация стала известна после случайной утечки, что вызвало недовольство спортсмена.

26-летний швед узаконил отношения со своей партнершей в Стокгольме в закрытом формате, пишет The Sun. Пара планирует провести полноценную свадебную церемонию летом во Франции.

Дюплантис и Ингландер объявили о помолвке летом 2024 года после Олимпийских игр в Париже. По законодательству Швеции перед регистрацией брака за границей требуется оформление документов на родине, что и стало причиной проведения закрытой процедуры.

О браке стало известно после того, как один из организаторов соревнований Bislett Games, приглашенный на свадьбу, сообщил, что спортсмен пропустит июньский старт из-за поездки в Канны на празднование.

Дюплантис подтвердил факт регистрации, отметив, что официальная церемония еще впереди: "У меня пока нет кольца, настоящая свадьба пройдет летом".

Также он прокомментировал утечку информации: "Возможно, я бы предпочел, чтобы он ничего не говорил. Я был немного удивлен, но так получилось".

Спортсмен добавил, что не считает проблемой пропуск соревнований: "Это свадьба, такое бывает раз в жизни. Если пропущу один-два старта, это не имеет значения".

По его словам, он пока не ощущает себя полностью женатым: "Я чувствую себя наполовину женатым. Кольца пока нет, все будет на церемонии в июне. Мы стараемся сохранить часть этого в приватности, поэтому немного неловко это обсуждать".

Пара познакомилась в июне 2020 года на вечеринке. Ингландер ранее рассказывала, что сначала не проявила интереса к спортсмену, однако позже их отношения развились.

Дюплантис является одним из самых успешных прыгунов с шестом в истории: он 15 раз обновлял мировой рекорд и завоевал более 20 золотых медалей на международных соревнованиях, включая три победы на чемпионатах мира в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дюплантис выиграл финал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в польском Торуне с результатом 6,25 метра. 26-летний уроженец Лафейетта (штат Луизиана, США), стал первым человеком в истории, кто смог покорить на мировых первенствах планку на этой высоте.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери.

