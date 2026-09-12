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"Новый Бубка" выиграл Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике и прыгал на мировой рекорд. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Арман Дюплантис в очередной раз продемонстрировал свой класс
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Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем первого в истории Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште. После завоевания титула олимпийский чемпион попытался обновить собственный мировой рекорд, однако три попытки на рекордной высоте оказались неудачными.

Арман Дюплантис

Дюплантис подтвердил статус фаворита соревнований, выиграв финал с результатом 6,20 м. Этот успех позволил шведу добавить еще один престижный титул к победам на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в Бриллиантовой лиге.

Главным соперником шведа в борьбе за победу стал грек Эммануил Каралис. Он уверенно преодолел 6,15 м с первой попытки и сохранял шансы на первое место до заключительной стадии соревнований.

Дюплантис ответил успешным прыжком на той же высоте, после чего с первой попытки взял 6,20 м. Каралис не сумел преодолеть эту отметку, перенес оставшиеся попытки на 6,25 м, однако и там не добился успеха.

Арман Дюплантис выиграл турнир

После того как первое место было обеспечено, швед решил штурмовать мировой рекорд. Планку установили на высоте 6,32 м, что на один сантиметр выше действующего мирового достижения Дюплантиса, установленного им в марте 2026 года.

Перед одной из попыток швед получил поддержку от легендарного украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки, который находился на арене. Тем не менее все три прыжка на рекордной высоте завершились неудачей.

Сергей Бубка

Итоговые результаты соревнований:

Результаты

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

В 2020-м Дюплантис побил рекорд Бубки

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Бубка (слева) и Дюплантис (справа)

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Арман Дюплантис
Редакционная политика