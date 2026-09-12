"Новый Бубка" выиграл Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике и прыгал на мировой рекорд. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем первого в истории Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште. После завоевания титула олимпийский чемпион попытался обновить собственный мировой рекорд, однако три попытки на рекордной высоте оказались неудачными.

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Дюплантис подтвердил статус фаворита соревнований, выиграв финал с результатом 6,20 м. Этот успех позволил шведу добавить еще один престижный титул к победам на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в Бриллиантовой лиге.

Главным соперником шведа в борьбе за победу стал грек Эммануил Каралис. Он уверенно преодолел 6,15 м с первой попытки и сохранял шансы на первое место до заключительной стадии соревнований.

Дюплантис ответил успешным прыжком на той же высоте, после чего с первой попытки взял 6,20 м. Каралис не сумел преодолеть эту отметку, перенес оставшиеся попытки на 6,25 м, однако и там не добился успеха.

После того как первое место было обеспечено, швед решил штурмовать мировой рекорд. Планку установили на высоте 6,32 м, что на один сантиметр выше действующего мирового достижения Дюплантиса, установленного им в марте 2026 года.

Перед одной из попыток швед получил поддержку от легендарного украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки, который находился на арене. Тем не менее все три прыжка на рекордной высоте завершились неудачей.

Итоговые результаты соревнований:

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

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