Новая Международная федерация, созданная, чтобы не допустить влияние России, приняла Россию в свой состав

Новая Международная федерация бокса (World Boxing) расширила состав участников и одобрила заявки девяти национальных федераций. В их число вошла Россия, несмотря на изначально заявленную цель структуры снизить ее влияние в мировом боксе.

Исполнительный совет World Boxing поддержал заявки федераций бокса Беларуси, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонги и Замбии. После этого общее количество стран-членов достигло 168.

В организации уточнили, что все девять федераций прошли процедуру проверки и соответствуют требованиям: прозрачные выборы руководства, наличие антидопинговых правил, признанных WADA, а также механизмы разрешения споров.

При этом участие спортсменов из России и Беларуси будет определяться после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Ожидается применение процедуры AIN (нейтральные спортсмены), которая предполагает выступление без флага и гимна.

Также заявлено, что будет проведена дополнительная проверка: к соревнованиям не допустят боксеров, поддерживавших войну в Украине или связанных с армейскими и полицейскими клубами.

World Boxing создана в 2023 году для сохранения бокса в олимпийской программе. В феврале 2025 года организация получила временное признание от МОК как международная федерация по боксу. Уже в марте 2025 года Международный олимпийский комитет вернул этот вид спорта в программу Игр.

Ранее МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию IBA, которую возглавляет российский функционер Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры. Федерация бокса Украины стала членом World Boxing в сентябре 2025 года.

Борис ван дер Ворст, который возглавлял World Boxing, решил не выдвигаться на следующий срок. Сообщалось, что на эту должность рассматривался бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко, однако он отказался участвовать в выборах. В итоге World Boxing возглавил Геннадий Головкин из Казахстана.

