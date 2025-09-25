Замешана Россия: СМИ раскрыли неожиданные планы Владимира Кличко в боксе

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко принял решение баллотироваться в президенты организации World Boxing, которая получила временное признание Международным олимпийским комитетом (МОК). Голосование за нового главу организации состоится уже в ноябре.

Об этом информирует авторитетный портал Inside the Games. Нынешний глава World Boxing, которая будет проводить боксерский турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анжелесе, решил не переизбираться на свой пост. Борис Ван дер Ворст объявил об этом в своем письме членам организации. Этот шаг был одобрен МОК.

По данным журналистов, следующего президента World Boxing будут выбирать из трех кандидатов: кроме Кличко также баллотировались знаменитый чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

Отметим, что World Boxing стала конкурентом Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умор Кремлев. Под его руководством IBA погрязла в коррупции и других скандалах, лишившись признания МОК.

Кличко-младший рассматривал возможность возобновить карьеру в нынешнем году, однако из-за войны камбэк украинца выглядит все менее вероятным. Владимир в последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда в фантастическом поединке проиграл британцу Энтони Джошуа.

В январе этого года в СМИ уже появлялась информация, что Кличко может провести бой с Тайсоном Фьюри. Известно, что украинец был нацелен на возвращение на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным обладателем пояса в истории.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

