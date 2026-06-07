УЕФА официально принял новое решение по России

Европейский футбольный союз (УЕФА) официально продлил отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2026/27. Решение закреплено изменениями в регламенте организации и означает, что команды из РФ пропустят уже пятый подряд розыгрыш международных клубных турниров.

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Исполком УЕФА 20 внес изменения в обновленный список допуска участников к еврокубкам. В начале июня были опубликованы документы, в которых квоты российских клубов на сезон-2026/27 аннулированы.

Россия занимала 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и должна была делегировать представителей в квалификационные раунды еврокубков. После исключения российских команд их места перераспределяются между другими национальными ассоциациями.

Согласно предварительным расчетам, от этого решения выиграют несколько стран. В частности, чемпион Украины начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда вместо первого. Аналогичное повышение в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций получат обладатели кубков Дании, Казахстана, Фарерских островов, Мальты, Северной Ирландии, Литвы и Лихтенштейна.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что санкции против взрослых российских команд будут действовать до окончания войны и восстановления мира. Поэтому в документах организации продолжает использоваться формулировка "до дальнейшего уведомления".

Российский футбольный союз сохраняет членство в УЕФА и ФИФА, однако сборные и клубы РФ не допущены к официальным международным соревнованиям, включая отборочные турниры чемпионатов мира и Европы. В результате победители чемпионата России остаются без возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Напомним, что В 2023 году УЕФА пытался вернуть юношеские сборные в свои турниры, однако нарвался на жесткую реакцию. Более 10 стран пригрозили бойкотом, и идея была свернута.

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