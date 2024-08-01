'Никто не знает, в каком состоянии': Костюк прокомментировала драму в четвертьфинале Олимпиады-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк призналась, что подошла не в 100%-готовности к четвертьфинальному поединку Олимпийских игр-2024 против хорватки Донны Векич. Наша соотечественница отметила, что гордится своим выступлением, несмотря на поражение и вылет с турнира.

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Об этом Костюк заявила в комментарии "Суспильному Спорт". По словам 22-летней киевлянки, она сама не понимает, каким образом ей удалось отыграть несколько матчболов соперницы и довести встречу то тай-брейка решающего сета, где Векич сумела совершить камбэк и пройти в полуфинал.

"Немножко больно было после матча, но я уже ничего не могу изменить. В идеале к поражениям нужно относиться так же, как и к победам. Это поражение многому научило. Я была не в лучшей форме, не могла подать по разным причинам. И то, что смогла продержаться до такого счета и до такого матча – могу только гордиться собой. Потому что никто не знает, в каком состоянии я была, что у меня болело или нет", – сказала Костюк.

После поражения Марта на теннисном турнире Олимпиады-2024 от Украины остались лишь сестры Людмила и Надежда Киченок. 1 августа они сразятся против испанок Кристины Буски и Сары Соррибес Тормо в битве за полуфинал.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк снялась с теннисного турнира Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

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