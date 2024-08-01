Лучшая теннисистка Украины проиграла в триллере со слезами и танцами и вылетела с Олимпиады-2024. Видео

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Париже. 22-летняя киевлянка в 1/4 финала в трех сетах уступила хорватке Донне Векич (№21 WTA) – 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

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Векич стабильно держала мяч, практически ничего не демонстрируя в атаке, в тоже время Костюк раз за разом допускала невынужденные ошибки, позволяя сопернице набирать очки. Была четко заметна нехватка концентрации у украинки, в результате чего оппонентка легко повела в счете 5:1.

Лишь затем Костюк включилась с игру. У Марты пошла первая подача, начала ошибаться и хорватка. Легкий старт явно расслабил Векич, не ожидавшая такого сопротивления от украинки. Однако перелома не случилось и первая ракетка Хорватии смогла довести сет до победы.

Во второй партии Костюк большей частью боролась с собой, чем с соперницей. Лучшая теннисистка страны вновь начала ошибаться, несколько раз слезами отреагировав на это.

Векич ничего не могла сделать с глубоким приемом украинской теннисистки. Ее удары все чаще оказывались неберущимися для хорватки и при счете 2:2 Костюк впервые в матче вышла вперед, взяв сразу медицинский таймаут.

Пауза пошла на пользу киевлянки и она в напряженном розыгрыше смогла сделать счет 4:2, а затем легко новым мячами увеличить преимущество до 5:2, а затем и закрыть партию.

Теперь уже Векич пришлось брать медицинский таймаут. В перерыве Костюк устроила зажигательные танцы, собрав овации стадиона.

Словив кураж теннисистка из Украины продолжала доминировать на корте в начале третьего сета. Векич ошибалась, не успевала за ударами соперницы и без шансов проигрывала первый гейм нашей соотечественнице.

Это разбудило хорватку. Она смогла прийти в себя от "нокдауна", вернуть концентрацию и едва не сделала брейк. В тяжелейшей борьбе Марта вытянула свою подачу (2:1).

При счете 3:3 Костюк сделала две обидные ошибки, позволила оппонентке повести 0:30, что в итоге закончилось брейком в пользу представительнице Хорватии.

При счете 4:5 Донна подавала на матч, но Костюк с четвертого раза смогла взять подачу и восстановить равновесие.

Свою подачу Марта проиграла, но затем взяла подачу оппонентки. Все решилось на тай-брейке, где лучше себя проявила представительница Хорвати. В полуфинале она сыграет со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA).

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк устроила настоящую драму в 1/8 финала олимпийского турнира в Париже. Украинка проиграла первый сет, но затем смогла переломить встречу и победить Марию Саккари (WTA №8) из Греции – 4:6, 7:6 (5:7), 6:4.

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