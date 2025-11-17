Никаких причин для отказов: ветераны 'Титановых' обратились с призывом к баскетболистам сборной Украины. Видео

Команда на креслах колесных "Титановые Баскет Киев" обратились к игрокам национальной команды накануне старта к основном раунде квалификации чемпионата мира-2027. Ветераны войны с российскими оккупантами подчеркнули важность сплотиться и собрать сильнейший состав на матчи против сборной Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября).

Видео дня

Защитники нашей страны записали соответствующее видео на одной из своих тренировок. Они особо отметили, что спортсмены должны сделать все для того, чтобы мир увидел, что такое украинская команда по баскетболу.

"Ребята, мы очень надеемся, что наша национальная сборная Украины соберется сильнейшим составом и нам будет за кого так от всей души и искренне болеть. Поэтому, "Титановые" за сборную Украины, и мы надеемся, что эти препятствия, которые когда-то были, не помешают собраться сильнейшим составом и показать самую яркую и сильную игру, на которую мы способны сейчас. Поэтому, Слава Украине!" – резюмировали в "Титане Баскет Киев".

Напомним, что прошлым летом в силу различных обстоятельств в сборную не смог приехать целый ряд игроков. Несмотря на это, Украина уверенно выиграла свою группу предварительной квалификации и с первого места вышла в главный этап соревнований.

На сегодня вызовы в национальную команду получили все сильнейшие, в том числе и исполнители, которые до этого выступали в клубах Национальной баскетбольной ассоциации, а сейчас играют в Европе – Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль" Иерусалим) и Алексей Лэнь, который недавно присоединился к мадридскому "Реалу".

