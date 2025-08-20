Украина выиграла пре-квалификацию на чемпионат мира по баскетболу-2027 и вышла в отборочный турнир

Мужская сборная Украины по баскетболу с первого места вышла в первый раунд отбора на чемпионат мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в четвертом туре пре-квалификации победили Словакию (98:86).

Этот результат вывел национальную сборную Украины в группу А, где она сыграет с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы G (либо Хорватия, либо Дания).

В первой половине инициатива сразу оказалась у гостей. Украинская команда открыла счёт и быстро захватила лидерство, действуя уверенно и разнообразно.

Уже в дебюте встречи Ковляр и Липовый обеспечили команде преимущество, а активность Кравцова и Боброва позволила удерживать контроль под щитом. Словаки пытались отвечать за счёт Павелки и Маловца, однако им приходилось догонять соперника. Лишь за 2 минуты до перерыва усилиями Болека и Павелки хозяевам удалось выйти вперед.

Во второй четверти Украина продолжала выигрывать борьбу на подборах и грамотно использовала ошибки соперника. Новицкий и Санон добавили энергии в атаке, а Ковалёв обеспечивал стабильность с линии. Словакия временами сокращала разницу, но каждый их рывок быстро гасился слаженной игрой украинцев.

Наши соотечественники уверенно контролировали ход встречи и сохранили за собой комфортное лидерство. На большой перерыв команды ушли при счёте 49:40 в пользу Украины.

В третьей четверти Украина растеряла преимущество. Команда сбилась на многочисленные дальние броски, многие из которых не попадали в цель, и потеряла точность, которая помогала контролировать игру в первых двух четвертях. Словакия этим воспользовалась — постепенно догоняя и даже выравнивая счёт, а украинские ошибки с передачами и непопадания с трёхочковой линии привели к сокращению разрыва.

К середине периода инициативу перехватили словаки, а украинские игроки пытались возвращать преимущество, но отсутствие слаженных атак и растерянность в завершении бросков не позволяли закрепить лидерство. К концу четверти счёт почти сравнялся — 69:67 в пользу Украины.

Заключительная десятиминутка стала настоящей игрой нервов, где все решилось на последних минутах. Украина благодаря усилиям Тыртышника, Ковляра и Боброва повела 77:71, после чего уверенно довела встречу до нужного результата. Особенно феерил Ковляр, набравший 7 очков подряд.

16 августа "желто-синие" в номинально домашней игре в Риге были сильнее команды Швейцарии (73:64).

Как сообщал OBOZ.UA, наша команда в первой игре против швейцарцев потерпела выездное поражение, уступив со счетом 64:66. Во втором матче турнира подопечные Айнарса Багатскиса победили сборную Словакии — 80:71.

