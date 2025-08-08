"Гаврики без рода и племени": легионеры из США отказались от сборной Украины и нарвались на жесткий отпор. Что за скандал в баскетболе

Мужская сборная Украины по баскетболу стартовала в минувшую среду в отборочном турнире к чемпионату мира. Накануне начала квалификации тренерский штаб Айнарса Багатскиса ожидал приезда в расположение команды легионеров из США – Святослава Михайлюка, Дмитрия Скапинцев и Алексея Лэня, что существенно усилило бы состав.

Однако никто из них так и не добрался до тренировочного лагеря "сине-желтых". Тем самым баскетболисты вызвали невероятный гнев среди экспертов, журналистов и болельщиков. Добавило негатива и то, что спортсмена никак не комментировали свой отказ играть за сборную, лишь Михайлюк нелепо сослался на травму.

Комментатор Александр Прошута в своем Telegram-канале назвал поведение игроков позорным: "Ма-лад-цы (с) Ну вот действительно. У меня по этому поводу есть сугубо один вопрос. Он вечный, почти риторический. Но он есть. Если вам п***й на сборную. То есть, фактически, на подавляющее большинство болельщиков баскетбола в стране. Почему нам не должно быть п***й на вас? Еще раз спасибо. Искренне. Молодцы".

Капитан клуба Суперлиги "Черкаськи Мавпы" Андрей Агафонов в комментарии порталу Tribuna.com также жестко прошелся пол коллегам: "Они не украинцы – уже много лет: ни ментально, ни по воспитанию, ни душевно. Отношусь к ним как к людям, которым все равно. К тому же я их лично не знаю".

Журналист Максим Гаевой на странице Ukrainian Basketball в социальной сети Facebook призвал "американцев" честно признаться, что они закончили международную карьеру: "Я не понимаю, почему Михайлюк и Лэнь просто не скажут, что они завершили выступления за сборную. У них нет супертравм, они не рвали ахиллы. И есть фактор полномасштабной войны. Сколько можно выдумывать истории про контракты и травмы? Какая-то дурка. Та скажите вы, что вы не хотите выступать за Украину, и о вас забудут".

Сайт basket.com.ua объявил бойкот Святославу Михайлюку и Дмитрию Скапинцеву: "С сегодняшнего дня сайт basket.com.ua объявляет бойкот этим игрокам и прекращает публиковать любую информацию, связанную с ними до изменения их позиции относительно выступлений за национальную команду. Просим другие украинские СМИ поддержать нашу позицию".

Читатели портала Tribuna.com также не обошли скандал стороной. Они не стеснялись в выражениях в адрес соотечественников и раскритиковали их за отсутствие патриотизма.

"Гаврики без рода и племени. Смотрю на Сочана (Джереми Сочан – форвард "Сан-Антонио" – ред.) в сборной Польши и завидую", "Да из них и баскетболисты никакие, шлифуют скамейку запасных, из одной команды выпрут, какая-то подхватит для количества или платежки", "Баскетбольные ничтожества НБА, подтвердили что они ничтожества везде", "Что-то вечное", – пишут в комментариях.

Расписание матчей сборной Украины в пре-квалификации ЧМ-2027

6 августа, 20:00. Швейцария – Украина – 66:64

9 августа, 17:00. Украина – Словакия

16 августа, 17:00. Украина – Швейцария

20 августа, 19:00. Словакия – Украина

