'Ничего нового не увидел': Забарный оценил фиаско сборной Украины в матче со Швецией

Капитан сборной Украины Илья Забарный назвал поражение от Швеции в полуфинале плей-офф к чемпионату мира-2026 следствием исключительно ошибок "сине-желтых". Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" добавил, что в успехе соперников нет прямой их заслуги, так как все три гола подопечные тренера Сергея Реброва привезли сами.

Видео дня

Такое мнение Забарный заявил в комментарии YouTube-каналу "Глывинский Pro Sport". По его словам, шведская сборная ничем его не удивила, а поражение только закалит украинскую национальную команду, которая вынесет уроки из фиаско в Валенсии.

"Ничего нового не увидел – шведы просто воспользовались нашими ошибками. Они действовали безошибочно, а мы допускали ошибки. Не было ощущения, что мы что-то упустили по ходу игры – проблема именно в собственных недостатках. Не хочу никого обвинять – все отдавались полностью, но мы проиграли в футбол. Очень обидно, что не вышли на чемпионат мира. Возможно, мы просто не были готовы к этому турниру, но этот опыт должен помочь в будущем", – сказал Забарный.

Напомним, что после невыхода на ЧМ-2026 сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией во вторник, 31 марта. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Игра может стать последней для Реброва на занимаемом посту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!