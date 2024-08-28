'Незаменимых нет'. Хацкевич объяснил решение Реброва по сборной Украины

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич уверен, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров вызвал в состав Владислава Кабаева, чтобы тот не позволял расслабляться Михаилу Мудрику. По мнению белорусского специалиста, атакующий полузащитник справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за киевское "Динамо".

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"Кабаева и вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет. Теперь пусть Мудрик или Сергей Станиславович [Ребров] думают, кто должен играть в Лиге наций", – цитирует Хацкевича "Спорт Экспресс".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа Ребров определился с расширенным составом команды на стартовые матчи Лиги наций с Грузией (7 сентября) и Чехией (10 сентября). В основной список вошли 26 игроков, в числе которых не оказалось одного из капитанов киевского "Динамо" Виталия Буяльского.

Отметим, что Лига наций станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Победа в группе гарантирует сборной Украины повышение в Лигу А на будущий розыгрыш турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров откровенно рассказал о том, чем занимались футболисты сборной Украины в раздевалке после разгромного поражения от Румынии на Евро-2024.

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