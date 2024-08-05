'Зашли в раздевалку, а некоторые игроки...' Ребров рассказал, что происходило после разгрома от Румынии на Евро-2024

Футболисты сборной Украины после провального матча чемпионата Еврпопы-2024 с Румынией занимались тем, что читали комментарии болельщиков в социальных сетях. Кроме того, игроки мониторили свои оценки на статистических порталах и сайтах ведущих изданий.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал главный тренер национальной команды Сергей Ребров, пишет портал UA-Football. По его словам, такая реакция некоторых игроков вынудили капитана Андрея Ярмоленко и его опытных партнеров провести разговор внутри сборной без участия наставника.

"После матча ко мне подошел Ярмоленко и говорит: "Можно мы поговорим сами в команде?" Я думаю, такое желание появилось после того, что мы увидели после матча. Потому что мы зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в раздевалке с телефонами и смотрели, какая у них оценка и что им пишут болельщики. Читают, кто виноват. И они ищут не себя, а кого-то другого. Поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой", – сказал Ребров.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины заняла последнее место в группе, набрав при этом одинаковое количество очков с другими участниками. Теперь осенью команда Реброва выступит в Лиге наций, которая является одним из этапов отбора на ЧМ-2026.

Лига наций 2024/2025

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров заявил о готовности покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.

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