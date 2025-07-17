Невозможно натренировать. Названо самое уязвимое место Дюбуа в бою с Усиком

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика Эгис Климас указал на главную уязвимость Даниэля Дюбуа. По его мнению, физическая форма не главное, если психология бойца не выдержит давления большого боя.

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"Это своего рода шутка, слушать, как команда Дюбуа говорит о "новом человеке". Мол, теперь он стал мужчиной, а не мальчиком. Но менталитет невозможно натренировать. За два года вы не измените психологию бойца", — заявил Климас.

Он также напомнил, что Усик успешно проходил через сложнейшие бои с Джареллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа, и с каждым разом становился лишь сильнее.

"У него один из лучших джебов в боксе. В субботу, когда прозвучит гонг, он не станет отступать. Он выйдет и займет центр ринга. И тогда мы увидим, на что действительно способен Дюбуа", — добавил менеджер украинца.

Бой Усик – Дюбуа 2 за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.