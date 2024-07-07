Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла сдержать эмоций после того, как установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Покорив планку на отметке 2,10 наша соотечественница в восторге начала кричать и бегать по стадиону.

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Первым делом Ярослава побежала к своей тренерше Татьяне Степановой. После этого спортсменка стала позировать для фотографов и дала небольшое интервью.

Украинка заявила, что очень довольна, что наконец вписала нашу страну в историю мировой легкой атлетики. Рося призналась, что перед стартом у нее было ощущение успешного прыжка на 2,07 и 2,10.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей красавицей и разделить с ней ее радость от триумфа.

К слову, 22-летняя Ярослава уже давно встречается с сыном тренерши - Назаром. Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами.