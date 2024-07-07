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Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
891
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла сдержать эмоций после того, как установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Покорив планку на отметке 2,10 наша соотечественница в восторге начала кричать и бегать по стадиону.

Видео дня

Первым делом Ярослава побежала к своей тренерше Татьяне Степановой. После этого спортсменка стала позировать для фотографов и дала небольшое интервью.

Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

Украинка заявила, что очень довольна, что наконец вписала нашу страну в историю мировой легкой атлетики. Рося призналась, что перед стартом у нее было ощущение успешного прыжка на 2,07 и 2,10.

Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей красавицей и разделить с ней ее радость от триумфа.

Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео
Невероятные эмоции Магучих после прыжка, ставшего мировым рекордом, попали на видео

К слову, 22-летняя Ярослава уже давно встречается с сыном тренерши - Назаром. Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами.