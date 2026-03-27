'Это не случайность. Мы просто слабее': форвард сборной Украины назвал главную причину фиаско в матче со Швецией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не считает случайностью поражение команды от Швеции в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года. Форвард французского "Лиона" отметил, что в самый ответственный момент "сине-желтые" всегда проигрывают, не достигая цели.

Об этом Яремчук заявил в комментарии журналистам в Валенсии, передает портал Tribuna.com. 30-летний футболист, который, вероятно, потерял последний шанс сыграть на мировом первенстве, добавил, что украинской команде не хватает тех, кто может в решающий момент взять на себя ответственность.

"Почему-то так получается, что именно в самый ответственный момент мы обкакиваемся, к сожалению. Это было с румынами (0:3 на Евро-2024 – ред.), это было с Уэльсом (0:1 в финале плей-офф ЧМ-2022 – ред.), это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система, наверное, такая. Наверное, мы просто слабее. Нам не хватает личностей. То, что есть в Европе – это просто другие люди. Они личности, а мы пытаемся спрятаться от ответственности за спинами кого-то другого. И так каждый думает. И в итоге получается так, что никто на себя не берет ответственность", – сказал Яремчук.

Отметим, что сборная Украины в шестой раз не смогла преодолеть стадию плей-офф квалификации к первенству мира. 31 марта команда Реброва должна провести спарринг с Албанией.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился откровенными эмоциями от поражения в матче плей-офф ЧМ-2026 со Швецией.

